Глава Крыма Сергей Аксёнов намерен подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил журналистам. Речь идёт о задолженности Зеленского перед коммунальщиками за квартиру в элитном жилом комплексе в Ливадии, приобретенную в 2013 году. Ранее, добавил Аксёнов, плата за коммунальные услуги стабильно вносилась, сейчас образовалась задолженность.

Алексей Боголюбов. Ливадийский дворец

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания Klymenko Time. Многие с юмором стали размышлять о причинах, по которым украинский лидер не оплачивает услуги ЖКХ за свою недвижимость.

«Зеленский подаёт пример украинцам, как не платить налоги через офшоры и как не платить коммуналку», — отреагировал Alex_and_rovich. Харьков_UA.

«Не платит ЖКХ — конфискация квартиры по судебному решению. Она у него не единственная, есть где жить», — добавил Val F.

«Не, это он таким образом хочет перекрыть денежный поток и тем самым нанести «непоправимый урон агрессивному агрессору». Сначала поставку воды в Крым заблокировали, а теперь и финансирование потихоньку прекращают. Так что у них все идет по плану», — с сарказмом написал Николай А.

«Понимает, что уже не видать ему эту недвигу как своих ушей, вот и не платит… Да и заморачиваться стоит ли с этой мелочью, когда тут миллионы баранов доить можно», — пишет Игорь П.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость в Крыму

«Народу косточку специально подбросили, чтоб помусолили (а тем временем можно спокойно и свои дела сделать). Всё как всегда, и кто-то ведётся же», — отметила Анна Н.

«Так это президент, так сказать, с лояльностью к своему народу! У народа коммуналка, которая непосильна для оплаты, и они многие не платят, и он не платит!» — иронизирует «Благо есть».

«Сейчас за «Сватов» 7 [сезон] деньги получит и заплатит…» — не без иронии добавил Андрей П.

«Ему пофиг на квартиру. Заберут — будет повод верещать на весь мир об «агрессии Путина», — пошутил I. D.

«В Крыму он жить больше не будет никогда, он выбрал себе направление — квартирку в Лондоне», — отреагировал Сергей К.

«Перестал платить после того, как из каждого утюга стали кричать, что он оплачивает содержание недвижимости в Крыму. Это же не гонять круглый год «Сватов» по российскому ТВ», — написала Вера А.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Китайцев на миллиарды кинул, а тут коммуналка», — пишет Игорь Б.

«От армии откосил, коммуналку не платит, что за элемент?» — с сарказмом задался вопросом nori ourte.

«Он, бедолага, пытается хрювнами (гривнами. — О. П.) расплатиться, а нужно рублями. Вот и не принимают оплату», — шутит Валера К.

«Подрывает экономику РФ в «оккупированном» Крыму!» — иронизирует Владислав Б.

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