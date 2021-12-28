Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что существуют различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток, в зависимости от тех предложений, которые сделают российские военные, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 28 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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«Давно пора уже было осознать, что к этому всё идёт. НАТО надо показать на дверь и предупредить, что пока ещё можно вернуться к мирному урегулированию», — пишет Денис И.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия должна дать НАТО чёткое понимание того, что двигаться в нашу сторону больше не стоит, иначе за последствия мы не отвечаем.

«Всё правильно. Россия должна отвечать на попытки Запада оказать на нас давление, устроить нам угрозу. Такие вещи необходимо пресекать!» — написала Елена К.

Некоторые комментаторы отмечают, что России будет очень сложно дать странам — участницам Североатлантического альянса какой-либо существенный ответ из-за сильной зависимости российской элиты от всевозможных западных благ.

«А сумеете ли вы, господин президент, жёстко ответить НАТО, когда в этих странах проживают детки ваших депутатов и чиновников? Я уж не говорю о том, чтобы уничтожить дома и яхты российской элиты на Западе», — интересуется Иосиф О.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«А что можно тут сделать? Например, отказаться брать взятки долларами и тем самым подорвать экономику США? Россия намертво привязана к Западу, тут уже прямо резать надо по живому!» — считает Светлана С.

Часть людей полагает, что сами же российские власти будут не готовы жёстко отвечать на угрозы со стороны НАТО, потому что множество чиновников спят и видят, как встречают свою старость где-нибудь на берегу Атлантического океана, во Франции.

«А как мы можем отвечать? По кому? По своим олигархам в Лондоне? А кто приказ будет отдавать? Сами олигархи? Смешно. Нет никакой реальной угрозы для НАТО со стороны России, поэтому-то они и лезут нагло к нашим границам. Чувствуют безнаказанность», — указывает Владимир В.

Ряд пользователей указывает на то, что российской стороне следует направить к Америке свои флотилии и постоянно проводить военные учения в непосредственной близости от территории Соединённых Штатов.

«А кто нам мешает свои учения проводить у берегов Америки в Тихом и Атлантическом океанах? Никто, ибо это нейтральные воды! Почему бы не разместить нам свои крылатые ракеты на Кубе? Даже выгодно будет — и нам, и кубинцам!» — поделился своим мнением Юлия Н.

Александр Полегенько ИА REGNUM Военные учения

«Только военный ответ на давление на Россию. Только силу нужно показывать Западу, именно она нас спасёт от уничтожения. Пока мы с ними будет разговаривать пытаться, они нож достанут. Пора уже понять, что никто нам добра не желает, все хотят оторвать от нас кусок побольше», — отмечает Олег Н.

Напомним, 26 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» о том, что существуют различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток, в зависимости от тех предложений, которые сделают российские военные.