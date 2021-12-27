Украину готовят к нападению на Россию, осложнение ситуации возможно в начале февраля 2022 года. Об этом заявил депутат Госдумы от СРЗП («Справедливая Россия — За правду») Михаил Делягин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На всякий случай

«В зону риска войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», — считает политик.

По мнению Делягина, вторжение в Россию может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», 112.ua и «Крокодил», а также на странице украинского издания Sharij.net в социальной сети «ВКонтакте». Среди комментирующих были те, кто считает, что Украина действительно может пойти на провокацию. Иные также отметили, что вряд ли Украина «дернется» на Россию, но может попытаться захватить Донбасс.

«Сначала истерят американцы, что «Путин нападет», теперь подхватывают россияне, рассказывая, что «Украина нападет». Такое ощущение, что Украину тупо троллят. А закончится все беседой Володи (Владимира Путина — М. Р.) и Джо [Байдена]», — написал Константин П.

«Конечно, нападет, у нас же «самая мощная армия», теперь ещё и с боевыми амазонками», — пошутил один из комментирующих.

«Западу не жалко народ Украины, вот и до женщин добрались», — пишет voland1953.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские женщины

«Так и будем нападать друг на друга каждый месяц», — продолжила шутить Оксана.

«И получит [Украина] по морде», — отреагировал Bender.

«А Россия думала само рассосётся? Не выйдет. Не дадут. Провокации ещё никто не отменял. Западу удобно решать свои проблемы за счёт аборигенов, как в старые добрые времена, сталкивая одни племена с другими. Когда уже у людей откроются глаза?» — задалась вопросом viktoria.

«В это больше верится», — отметил Rodion.

«Речь о провокации… мне так кажется, зеленка (вероятно, речь о Владимире Зеленском — М. Р.) на все пойдет», — предположил NouName.

«А кто собирался в Москве-реке сапоги мыть или по Арбату на танке погонять? Я не удивлен», — напомнил о заявлении украинских политиков «Бобик Шариков».

«Да они троллят западных. Их же словами да в печень», — добавил Vik.

«Нападут и сразу сдадутся», — пишет Drache76.

«А в это, кстати, больше верится. Могут и дернуться», — считает Наталья.

«Украина спровоцирует. Потом, когда Россия начнет бомбить, Украина будет кричать на весь мир: «Напали на беременных военнослужащих женщин» и понеслась…» — отреагировал Денис П.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Не думаю, что Делягин псих. Посмотрите, что творится. Как Путин, Шойгу, Лавров реагируют, что они говорят. Все встревожены. Вполне вероятно, реально есть информация о таких серьёзных провокациях…» — добавила Татьяна А.

«Чушь несет Делягин… Даже на Крым не нападет Украина, не то что на Ростов или Брянск. При всей неопытности и неадекватности там понимают, во что это выльется… Да и пиндосы не позволят это сделать. А вот силком взять под контроль Донбасс может попробовать, вполне реально», — подытожил Ivan M.

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