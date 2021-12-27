Как стало известно Telegram-каналу Trash Economy, госкорпорации Ростех удалось убедить Минпромторг в необходимости строительства 25 МСЗ в крупнейших городах России с населением более 500 тыс. человек. Под это дело в ведомстве разработали отдельный федеральный проект «Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления» и предложили включить его в нацпроект «Экология». На первом этапе планируется построить девять МСЗ в Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Омской областях, Краснодарском крае, Башкирии и Подмосковье (пятый по счету).

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

В этот раз строители МСЗ пошли еще дальше и предложили создать целую отрасль машиностроения по производству конкурентного на мировом рынке отечественного оборудования для энергетической утилизации ТКО. Сразу вспомнилось «то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег», то есть в условиях постоянно налагаемых на Россию санкций, давным-давно поделенного транснациональными корпорациями рынка оборудования для МСЗ планы по выводу на международный рынок российского техники иначе как прожектерскими не назовешь. А под эти прожекты уже сейчас требуется выделить из федерального бюджета на строительство только этих девяти заводов 37,55 млрд рублей, при общем финансировании в 342,5 млрд рублей.

В добавок к этому из-за предполагаемых мер региональной поддержки проекта в нём не учтены выпадающие доходы регионов. Такие как освобождение от уплаты налога на имущество, возмещение оплаченной̆ региональной̆ части налога на прибыль в течение 30 лет, придание специального статуса инвестиционным проектам, компенсация затрат на создание инфраструктуры, установление льготной ставки аренды участков, введение целевых региональных мер поддержки (субсидий, грантов и т.п.), установление специальных тарифов на обращение с ТКО и тому подобное. Также в Ростехе продолжают претендовать и на средства экологического сбора в рамках РОП. В Минпромторге предлагают 15% ежегодных поступлений в рамках РОП расходовать на строительство и эксплуатацию МСЗ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возгорание на полигоне ТБО «Съяново-1»

Закономерно, что курирующая вопросы экологии и мусорную реформу вице-премьер Виктория Абрамченко вновь выступила против планов Ростеха, в комментарии изданию РБК она пояснила:«Я не знаю ничего об этой инициативе. Во-вторых, я никаких поручений на этот счет не давала. В-третьих, у нас есть федеральный проект, который призван работать с твердыми коммунальными отходами (федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)». — РБК), и у нас есть общий показатель по утилизации, туда уже входит энергетическая утилизация».

В сети активно обсуждают заявление Владимира Путина, сделанное им на большой пресс-конференции. Тогда президент отметил, что мусорная реформа двигается. Практически выполнена одна из ключевых задач по созданию региональных операторов — они начали работать. Увеличилось в разы количество площадок, показатели по раздельному сбору мусора достигли 40%. Также, по словам президента, с опережением графика идет строительство соответствующих предприятий. Комментаторы разделились на тех, кто считает, что президент таким образом отметил работу профильных ведомств, курирующих мусорную реформу, и тех, кто считает, что Владимир Путин, когда упомянул про японский опыт, поддержал проект Росстеха.

Уже в ближайшее время станет ясно, кто из экспертов был прав в своих оценках. Также станет понятно, какой путь для решения мусорных проблем окажется в итоге предпочтительным. Очевидно, что мусоросжигатели и дальше будут навязывать свои тупиковые и сверхзатратные технологии. Только, в отличие от других таких же неэффективных программ, здесь дело не ограничивается лишь изъятием денег из карманов граждан. Пойдя на поводу у лоббистов, государство нанесет непоправимый ущерб и без того не слишком здоровому населению.

Буквально на глазах вскрываются всё новые сокрушительные последствия от эксплуатации мусоросжигательных заводов, которые десятилетиями покрывались европейскими правительствами. Нанесенный ущерб стал возможен благодаря тому, что лоббисты мусоросжигания десятилетиями блокировали создание систем мониторинга почв вокруг МСЗ и их законодательное закрепление. В России никакого контроля за диоксинами не существует, и даже речи не идет о создании соответствующих механизмов.

В Швейцарском городе Лозанна в мае 2021 года, изучив состав почвы, ученые «неожиданно» обнаружили практически в центре города 19-километровое диоксиновое пятно. В его появлении обвиняют закрытый еще в 2005 году мусоросжигательный завод (МСЗ). После столь неприятного открытия Лозанна и кантон Во провели тщательные замеры степени концентрации ПХДД в почве почти в 130 других местах. Уже промежуточные результаты показали, что поражены значительные территории города.

Ситуация в Лозанне сподвигла другие кантоны Швейцарии провести подобные исследования вокруг расположенных на их территориях МСЗ. Полные результаты официальные власти обещают представить общественности в начале 2022 года. Пока же официальные комментарии сводятся к тому, что проблема действительно есть, но после того как в середине 1980-х годов XX века на МСЗ стали использовать современные системы очистки, ситуация изменилась к лучшему и уровень загрязнения вокруг ряда МСЗ не превышает тревожный уровень. В общем, спите, граждане, спокойно, сообщают официальные лица. А то, что из-за технологического несовершенства МСЗ в плановом порядке вынужденно организуются нерегистрируемые выбросы отравляющих веществ, тут, как говорится, не пойман — не вор.

jorchr Мусоросжигательный завод в Мальмё, Швеция

То, что происходит сейчас в Швейцарии, не уникально. Ранее с подобными проблемами столкнулись в Голландии. Вот как прокомментировал шокирующий отчет о работе построенного там в 2011 году суперновейшего МСЗ профессор МЭИ, доктора технических наук Игорь Мазурин.

«В статье Zero Waste Europe представлены шокирующие результаты многолетнего исследования загрязнения окружающей среды новейшим мусоросжигательным заводом (МСЗ) Голландии Reststoffen Energie Centrale, построенным в 2011 году. В частности, было установлено, что регулярные выбросы диоксинов, не фиксируемые системой экологического мониторинга МСЗ, многократно превышают допустимые нормы ЕС и заявленные в проекте предельные значения выбросов. При этом на сайте эксплуатирующей организации Omrin, позиционирующей себя как лидера экономики рециклинга в Голландии, МСЗ Reststoffen Energie Centrale цинично назван «техническим шедевром», который «остающиеся после сортировки отходы с помощью новейшей технологии сжигает безопасным и экологически чистым способом».

Ситуация, сложившаяся на REC, не уникальна. Практически на всех подобных МСЗ в мире вследствие их неустранимых конструктивных недостатков регулярно, в плановом порядке вынужденно организуются нерегистрируемые выбросы отравляющих веществ, так как тотальная очистка дымовых газов оказывается не по карману даже самым богатым странам. Каждый пуск таких МСЗ после плановых или аварийных остановов, которые, как выясняется, не редкость даже на самых современных заводах, по сути являются полноценными аварийными ситуациями, а для окружающей территории — настоящими чрезвычайными ситуациями.

Как МСЗ в развитых странах удаётся всё это скрывать и успешно избегать банкротства вследствие многомиллионных исков за нанесение вреда здоровью людей, сельскому хозяйству и окружающей среде? Конечно, благодаря активному и изобретательному соучастию государственных структур, одни из которых помогают скрывать масштабы негативного воздействия МСЗ на окружающую среду, а другие — избегать материальной и уголовной ответственности в случаях, когда мусоросжигателей удаётся поймать за руку».

Подробности читайте здесь: Сжигать мусор нельзя! Предвестники диоксиновой катастрофы в России