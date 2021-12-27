Военное командование Великобритании подготовило план действий на случай «непредвиденных обстоятельств», чтобы эвакуировать британских сотрудников вооружённых сил с территории Украины в случае «вторжения России», пишет Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие указали на то, что никто и не рассчитывал, что «западные партнеры» станут проливать кровь за Украину.

«Важно: британским воинам просьба — заранее позаботиться о костюмах монашек и хиджабах», — иронизирует Liubov K., напоминая таким образом о ранее появившемся сообщении в СМИ о побеге из Афганистана британского спецназа, переодетого в женские платья.

«Надеюсь, в ближайшее время по всей стране увидим десятки тысяч тех, кто будет цепляться за шасси самолетов», — с сарказмом добавил Владислав М.

«Перехвачен очередной доклад генерал-лейтенанту Чарльзу Стрикленду: «Уж полночь близится, а Путина всё нет!» — шутит Василий Н.

«Какая неожиданная зрада (слово «зрада» дословно переводится как предательство, но это слово также стало интернет-мемом, которым обозначают многие неудачи в жизни Украины постмайданного периода)», — пишет Michael K.

«Ну, из Кабула уже пример имеется — «бьются до последнего патрона», — иронизирует Алексей А.

«А на случай падения ракет придумали пути отхода?» — поинтересовался «Имя Фамилия».

«Не ждите, сгоняйте к границе! В палатках пусть ожидают эвакуации!» — отреагировала Эльвира П.

«Всё верно, белый господар (хозяин. — О. П.) не должен быть в опасности по вине аборигенов. Предлагаю МО РФ разработать план с выделением коридора для безопасной и комфортной эвакуации в более развитые и цивилизованные страны», — написал «Мишка Косолапый».

«Будет как в Афгане. Там, когда американские войска в панике бежали из Кабула, были даже стычки между солдатами, чуть до перестрелок не доходило, а все за право первыми дать драпака из столицы. Вот она, цена дружбы с Западом, вывели вас на поле боя под крики поддержки, а сами — наблюдать с другого конца Земли и выражать оттуда «глубокую обеспокоенность». И вводить санкции, которые не работают», — отметил Дима Я

U. S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

«Да, платья наготове, а я-то думаю, что за движ с барышнями военнообязанными, операция «прикрытие», — шутит Евгений В.

«Все знают, куда бежать и что делать, если будет война, но никто не знает, что делать, если её не будет. Вот и вся «стратегия», — пишет Алексей К.

«Ну нас-то Запад не кинет, мы же не какие-то там грузины или афганцы. Мы дюже важны для всего мира — у нас даже глобус свой имеется», — примерно так украинцы рассуждают на тему того, что Запад и Россия прямо-таки в смертельной схватке сцепятся и начнут ТМВ (третью мировую войну. — О. П.) из-за Незалежной…» — добавил Виталий Б.

«Я так понимаю, что даже если российского вторжения не случится, то его придумают… И растрезвонят об этом на весь белый свет», — предположил Алексей О.

«Боюсь, что польские погранцы примут их за беженцев», — отреагировал Vlad B.

«Что? А как же 600 десантников для защиты Украины? Или суровость британцев напрямую зависит от серьезности шухера? Надо еще у шведов поинтересоваться по этому вопросу, они тоже обещали защитить. Не передумали пока?» — с сарказмом спросил Александр Щ.

«Ой, кто бы сомневался? Еще они выразят крайнюю озабоченность ситуацией…» — отметил MsKomar18

president. gov. ua Украинская армия

«Как всегда хвост поджали…» — написал Андрей Б.

«У них бег в почёте…» — подытожил Сергей Ф.

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