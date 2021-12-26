Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, но чиновник не помнит, по какой причине разговор не состоялся, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 26 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«Путин с посредниками об Украине не общается. Он разговаривает только напрямую — с хозяином Зеленского», — указывает Георгий Е.

Многие пользователи пришли к выводу, что российский президент не желает общаться с Зеленским, потому что украинский президент не является субъектом политики, а находится под прямым управлением из США.

«Зачем созваниваться с Зеленским, если все вопросы по Украине можно обсудить с Байденом? Ждём, когда Байден уже подписывать документы за Украину начнёт. Мне кажется, что уже пора, потому что Зеленский стал недееспособный. Да и зачем марионетку отвлекать по таким пустякам», — пишет Jurij O.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Некоторые комментаторы отмечают, что ранее Зеленский очень многое наобещал, но практически ничего из этого не выполнил, поэтому доверия к этому политику просто нет.

«Пока Зеленский не выполнит всё, что обещал, никто в Кремле с ним вести переговоры не будет. Иначе смысла никакого нет, раз президент Украины не выполняет договорённости», — отмечает Борис А.

Часть людей полагает, что президент России не стал общаться с Зеленским по той причине, что украинский лидер позволил себе непозволительные высказывания в сторону Российской Федерации, её народа и её законной власти.

«О чём можно с этим клоуном разговаривать? Он столько вылил грязи не только на президента России, но и на российское государство в целом, что ему можно лишь в морду дать, а не диалог с ним вести», — считает Наталья Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клоун

Ряд пользователей указывает на то, что отсутствие диалога между президентами двух стран — это даже хорошо, потому что в ином случае всё бы закончилось натуральным мордобоем.

«Не думаю, что после того, сколько помоев было вылито «новым» украинским руководством после выборов, подсунутых заокеанскими и западными партнёрами, стоит вести диалог с властями в Киеве. Лучше с ними не общаться, чтобы просто ещё больше не навредить отношениям между Россией и Украиной. Сначала украинским политикам следует себя воспитать и потом уже пытаться налаживать отношения с Москвой», — поделился своим мнением Виктор В.

Нашлись и те, кто напомнили Зеленскому о том, что ему пора отпустить телефонную трубку, сесть в самолёт и лично прилететь в Москву на переговоры с российским президентом.

«Зеленскому уже ясно дали понять, что ему следует прилететь в Москву, чтобы лично общаться с российским президентом. Не хочет ехать — пускай сидит и не выкаблучивается», — написал Денис К.

Напомним, 25 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью изданию «Фокус» о том, что украинский лидер Владимир Зеленский в этом году неудачно пытался созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным, но по какой причине разговор не состоялся, чиновник вспомнить не смог.