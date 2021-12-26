Заявление директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука о том, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда появится чёткое понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет закупать голубое топливо, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

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«Утром — деньги по биржевой стоимости, вечером — газ. А рынок всё порешает», — уверен Евгений С.

Многие пользователи пришли к выводу, что с Украиной можно заключать новые контракты только с предоплатой, чтобы избежать новых попыток киевских мошенников обмануть Россию.

«Утром — деньги, вечером — стулья. С жуликами только такой разговор!» — пишет Ольга К.

Некоторые комментаторы отмечают, что у нашей страны сложилось чёткое понимание того, что украинским властям доверять нельзя совершенно ни в чём.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Какое может быть чёткое понимание с вороватым непредсказуемым контрагентом, который миллиард кубов тырил типа на технические нужды, даже не уведомляя при этом поставщика?!» — удивляется Махаш В.

Часть людей полагает, что продление контракта на транзит газа через Украину будет стоить для Российской Федерации очень дорого и мы об этом ещё очень сильно пожалеем.

«Зачем нам какие-то договора о транзите с Украиной? Мы сами себя подставим взаимоотношениями с такими партнёрами. Договор с Украиной может быть только о гарантированных объёмах закупок с помесячной разбивкой и равномерной прокачкой. Нельзя, например, за день прокачать месячную норму. Пусть сама Украина разбирается с закупленным газом — заключает договора с европейскими странами и обеспечивает их выполнение или занимается торговлей», — предлагает Boris H.

Ряд пользователей указывает на то, что спешить с данным вопросом не стоит, а следует подождать до истечения действующего контракта на транзит газа через территорию Украины.

«Украина контракты всегда подписывала в последний момент. Так и здесь. Надо вежливо ответить, что мы будем обсуждать этот вопрос, но в конце 2024 года. Сейчас не о чем разговаривать, впереди ещё два года. Может, европейцы полностью перейдут на зелёную энергетику и газ им вообще нужен не будет. Отсюда и труба через Украину потеряет какую-либо нужду», — предполагает Игорь М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Отдельные комментаторы отмечают, что украинские власти противоречат сами себе, когда пытаются восстановить экономические взаимоотношения с Российской Федерацией, которая, по их мнению, проявляет «агрессию» против Украины.

«Представители Украины на всех углах и из всех утюгов кричат о том, что Россия — агрессор. И что вся эта агрессия — именно против Украины. Но тем не менее товарооборот с Россией за 2021 год вырос на 10,6% по сравнению с прошлым годом! Закупка газа из России идёт полным ходом, подписан, если не ошибаюсь, в этом году новый контракт. Т. е. Украина ещё и зарабатывает на поставках агрессора. Т. е. война войной, а обед по расписанию? Вот как так?» — задаётся вопросом Alexander S.

Напомним, 24 декабря директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил в интервью РИА Новости о том, что Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда появится чёткое понимание, кто, в каких объёмах и на каких условиях будет закупать голубое топливо.