Слова российского президента Владимира Путина о различных вариантах ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток спровоцировали широкий общественный резонанс в социальных сетях. Большинство комментаторов полагают, что Америка будет и дальше толкать Украину на военный конфликт с Россией. Минские соглашения будут попраны окончательно. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее интересные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Ни НАТО, ни США напрямую на РФ не нападут. Они никогда не нападали на страны, где есть ядерное оружие. Каддафи зря отказался от собственной бомбы. Могут натравить Украину на Донбасс, и РФ придется вмешаться. Чем это может закончиться — неизвестно. Но они могут здорово испортить нам жизнь. Отключение от платежных систем, заморозка зарубежных счетов и активов граждан РФ и компаний и запрет импорта в РФ — это сильный удар по бизнесу… это будет равносильно 98 году, если не хуже..» — опасается Инна Нестеркина.

«Поставят ракеты на Украине и скажут: это не на Россию направлено — вот вам и гарантии. Такое уже было с Польшей: сказали, что не против России, а против Ирана, а в итоге оказалось против России», — заметил Александр Маликов. «На Украине тоже говорили, что им нет разницы между Россией и США. Только с (!) Россией — сытые в тёплых домах сидели, а под (!) США — и в домах пар идёт, и сало кушать накладно стало», — напоминает Д.

«США остановит только размещение наших пусковых установок ракет у них под носом», — считает Владимир Федотов. «Фантомные синдромы — это у политиков США и ЕС, а Путин в прошлом офицер КГБ (хотя говорят, что «бывших» не бывает) и делать подобные заявления с бухты-барахты не будет. На Западе это понимают, вот и засуетились, ждут реакции от Вашингтона, а тот пока пребывает в прострации — не ожидал, видимо…» — рассуждает Виталий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружение

«Наше дело предупредить. Выбор они сами сделают», — поддерживает Иван.

«Россия уже сегодня имеет такое вооружение, что НАТО и в голову не придет на нее нападать, где бы оружие НАТО ни было размещено и какое бы подлетное время ракет НАТО до Москвы не было, тогда зачем все эти взаимные пугалки?» — спрашивает Волжанин.

«Если Путин делает такие заявления, то он уверен, что добьётся результата. Он не балабол с Запада», — отмечает С. «Лучшим вариантом было бы освободить Украину от де-факто НАТОвской оккупации, что не только повысит безопасность на континенте, но и позволит людям на этой территории жить нормальной жизнью», — отметил Сергей Смирнов.

«С 2014-го всё сомневались да за Минский договор Украину уговаривали, но ни США, ни НАТО мир там не нужен. Угроза появления официальных баз НАТО на Украине уже очевидна. Ждать и уговаривать врагов уже времени нет, так что к 15 января надо определяться — мытьём или катаньем», — считает Алексей Устинов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения по-украински

«Жалко Европу. США разрушили страны Ближнего Востока, а теперь хотят разрушить Европу руками России. Не думаю, что они не верят в превосходство российской мощи. Они толкают в войну Россию и Европу, а потом кто победит, с тем и будут «сотрудничать» дальше. «Сотрудничать» и разваливать изнутри», — развивает тему Оксана Витальевна.

«Путин на пресс-конференции отлично и ПРЕДМЕТНО сказал о плане Запада по развалу России, молодец! Он — единственный, кто сможет этому противостоять!» — напомнил Т.

Как сообщало ИА REGNUM, об ответных мерах на расширение НАТО на восток президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, меры могут быть самыми разными — зависят от того, какие предложения сделают военные эксперты, и Кремль уже озвучил США и НАТО предложения по гарантиям стратегической безопасности.

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