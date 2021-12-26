Министерство обороны США разрабатывает план по предоставлению Украине актуальных разведывательных данных для того, чтобы она могла более оперативным образом реагировать на потенциальные действия России. Об этом 25 декабря сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«Информация будет включать изображения, которые будут демонстрировать, двигаются ли российские войска, чтобы перейти границу. Такая информация, если ею поделиться вовремя, может позволить украинским военным предотвратить нападение», — говорится в материале издания.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина», а также на страницах интернет-журнала «Новое Издание» и издания «СтранаUA» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Америка делает все, чтобы столкнуть Украину с Россией.

«Разведка та же, что в Ираке оружие нашла?» — поинтересовался Stanislav G.

«Та была её величества. Эти специализируются на другом: науськивание перед войной. Не уверен, что кто-то будет заморачиваться легендой, скорее скажут: «Мы с вами. Россия не посмеет», — ответил ему Frost.

«Так согласно их разведке у нас уже война! Путин напал! Сегодня!» — иронизирует Марьванна.

«Это та разведка, которая сказала, что у… [американцев] достаточно времени, чтобы покинуть Афганистан? А ну тогда пусть…» — с сарказмом добавил cLonex.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

«Пусть передают, я цветы куплю вовремя, чтоб не завяли», — пошутила Ирина.

«Так данные уже есть вроде. Войска от Калининграда до Сахалина находятся в постоянной боевой готовности. И не скрывают этого», — добавил Jurij O.

«Америка не может ждать 100 лет, когда же Россия нападет. Война нужна сейчас…» — пишет Inga R.

«Вы как воевать собрались, если у вас даже разведки своей нет?» — недоумевает Elena M.

«Опыт Грузии ничему не учит? Ведь Путин сказал: в случае войны Украина потеряет свою государственность», — написала Gallana G.

«Джен Псаки лично займётся нанесением на карты основных сил и скоплений техники противника», — шутит «Зёма Земелевич Миллионов».

Whitehouse.gov Джен Псаки

«Америка всеми неправдами натравливает Украину на Россию в нетерпеливом ожидании войны. Не удивлюсь, если Вашингтон даёт и ещё даст ложную информацию о подходе российских войск к границам Украины, чтобы спровоцировать Украину на первый выстрел в сторону России. Америка предвкушает… как схватятся два братских народа. Откуда Америке знать, что Украина и Россия связаны родственными и братскими узами? Много смешанных русско-украинских семей в обеих странах. Конечно, западенцы (жители западной Украины — О. П.) тут отрезанный ломоть. Они с рождения русских ненавидят», — подытожила Людмила Б.

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