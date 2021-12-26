Киев, , 11:34 — REGNUM Отсутствие должного управленческого опыта у Владимира Зеленского — президента Украины ‑ и его окружения может привести к вооруженному противостоянию в Донбассе. Об этом 26 декабря пишет The New York Times.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе — все новости»

«В мире растет обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия ‑ и не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит ухудшить отношения между РФ и США», — пишет журналист Эндрю Крамер.

По его словам, Зеленский окружил себя представителями индустрии развлечений вместо специалистов, «понимающих внутреннюю и внешнюю политику Киева».

В последнее время на Западе и на Украине заявляют, что РФ якобы готовит «вторжение» на Украину. В Москве это отрицают — а «передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить».