Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министерством спорта страны задачу бороться за проведение зимней Олимпиады в 2030 году. Об этом в интервью украинскому изданию «Слово и дело» заявил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпиада

«И сейчас президент поставил задачу — и президент, и все спортивное сообщество очень хочет — мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр на Украине. Юношеские [Олимпийские игры] — в 2028 году и зимние Олимпийские игры — в 2030-м», — сказал он.

По словам министра, в первую очередь это престиж страны.

«Проведение в стране Олимпийских игр — это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура, новая спортивная инфраструктура…» — добавил он.

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Заявление министра обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI и «Новое Издание». Многим намерение Киева не понравилось, прежде всего, ввиду отсутствия у страны финансов для проведения Олимпийских игр.

Mms.gov.ua Вадим Гутцайт

«Это лучшая его шутка за прошедшие сутки… Он (речь о Зеленском — М. Р.) точно уверен во втором сроке», — отреагировала Людмила.

«Точно, как только заявку на проведение Олимпиады подадите, так сразу «инфраструктура» и появится. «Инфраструктура» уже отличная, лучшая за всю историю страны, только её увидеть надо уметь», — с сарказмом добавил Sergey S.

«По воровству народных денег мы однозначно олимпийские чемпионы», — пишет Aleksandr.

«Что-то подсказывает, что не прокатит, но бабла срубить за период борьбы смогут! А это и есть цель», — написал Константин А.

«Какая Олимпиада? Там же «война с РФ…» — отреагировал SVARSHIK-2.

«Совсем заболел на голову?» — недоумевает Елена.

«Ага, пусть сделают ролик, как по Киеву эсэсовцы маршируют. Сразу олимпийцы понаедут», — с сарказмом добавила Лилия Ю.

«А что, в тех странах, у которых идёт война восьмой год, можно провести Олимпийские игры?» — задал риторический вопрос Konstantin.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Пенсионеров лучше накормите. Олимпийцы в дырявых штанах…» — написал «Kіевлянинъ».

«Норвегия отказалась, т. к. решили, что для страны это большие расходы, а Украина, видимо, богаче Норвегии. Ну-ну…» — с сарказмом отметила Laura.

«На вас же сегодня Россия «нападёт»! Вот о чём думать надо», — иронизирует Лара.

«Межпланетные карпатские игры! А что?! Звучит! Рассылайте приглашения!» — шутит Yuriy053.

«Откуда в этом нищебродском государстве деньги?!» — не понимает Богдан С.

«И кредит возьмём на проведение игр? Дебилизм», — отреагировал Андрей.

«А как они будут принимать команду олимпийцев из России?» — задался вопросом Sergey R.