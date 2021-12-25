Киев, , 15:44 — REGNUM Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах президента страны провести зимние Олимпийские игры. Об этом 25 декабря передает «Слово и дело».

«Президент поставил задачу … мы вступаем в борьбу за проведение Олимпийских игр в Украине: юношеских — в 2028 г. и зимних Олимпийских игр — в 2030 г. Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Проведение в стране Олимпийских игр — это привлечение мощных инвесторов, новая инфраструктура», — отметил он.

Украина никогда не была организатором Олимпийских игр.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет 4 — 20 февраля 2022 г. в столице Китая.