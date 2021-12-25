Посол России при Святом престоле Александр Авдеев в интервью итальянской газете Il Messaggero выступил с предложением обратиться к опыту региональной автономии Трентино — Альто-Адидже / Южного Тироля в отношении урегулирования в Донбассе. «Европейский союз мог бы занять решительную позицию, оказав давление на Киев, чего, к сожалению, он сейчас не делает, — сказал дипломат. — Однако очевидно, что Россия никогда не бросит жителей Донецка и Луганска на произвол судьбы, полмиллиона из них — российские граждане. На мой взгляд, решение есть. Итальянцы лучше других понимают происходящее. В Италии в 1950-х годах существовала большая напряженность на севере страны, где немецкое меньшинство требовало полной культурной автономии. Италия нашла справедливое и сбалансированное компромиссное решение. Этот опыт также может быть полезен Киеву в решении проблем в Донецке и Луганске».

Овчаров Антон Владимирович Александр Алексеевич Авдеев

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Как отмечает доцент политологии факультета социологии и Школы международных исследований Университета Тренто Винсент Делла Сала, в ходе урегулирования проблемы Южного Тироля провинции были переданы исполнительные, законодательные и фискальные полномочия, что позволяет местному руководству принимать важнейшие политические решения по большинству вопросов общественной жизни (за исключением внешней политики и безопасности). Обладание статусом территориальной автономии означает, что регион поддерживает с центральным правительством отношения иного рода, нежели остальные районы Италии. Рим и Вена, считающая себя внешним покровителем этого немецкоговорящего региона, вели переговоры по всем вопросам с целью урегулирования конфликта и ослабления напряженности между языковыми сообществами. А конституционные гарантии защиты меньшинств и особые права автономии нашли конкретное выражение в политической и экономиче­ской жизни.

О реализации подобного сценарии в отношении Донбасса в феврале 2015 года говорил глава МИД Италии Паоло Джентилони. «Мы верим в успех переговоров, для структуры восточных регионов могла бы быть полезной наша модель Южного Тироля, — подчеркивал Джентилони в интервью итальянской газете La Stampa. — Контекст на Украине несколько иной, но я говорил о модели Южного Тироля. Можно найти решение, которое бы уважало суверенитет Украины, сохранило бы ее границы и уважало бы права меньшинства, если у Москвы есть на это политическая воля». При этом министр, отвечая на вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в НАТО, сказал, что это «было бы ошибкой». По его словам (цитируем по РИА Новости), «для Украины цель заключается в том, чтобы иметь такие отношения, в которых Россия не представляла бы угрозу Киеву, а значит членство в НАТО ей не нужно». Эту инициативу затем поддержал занимавший на тот момент пост премьер-министра Италии Маттео Ренци. В июне 2016 года он повторил свое предложение на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

(сс) Lukasz Kobus Паоло Джентилони

Италию сегодня привечают в Москве. В ходе недавней большой пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что отношения «между Италией и Россией сложились если не как показательные, то как хорошие, устойчивые», и они «имеют надпартийный характер». С учетом такого доброжелательного настроя «Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-еэсовских отношений, и даже по линии переговоров, которые намечаются сейчас между Россией и НАТО». Все это можно приложить также к «украинскому кризису». Некоторым европейским странам показалось странным, что президент США Джо Байден включил Италию в пул стран (наряду с Великобританией, Германией и Францией), с которыми Вашингтон консультируется по переговорам с Россией. Как заявляли на это в Польше, где Рим, а где Киев? Но, судя по всему, американцы брали в расчет фактор политического доверия между Италией и Россией. Могли также появиться вопросы к европейским игрокам, Германии и Франции, которые все эти годы так и не сумели добиться каких-то успехов.

Но почему сейчас к опыту Южного Тироля, что реанимирует прежние инициативы Рима, вернулся Авдеев, представляющий Россию не в Италии, а при Святом престоле? В интервью итальянской газете он высоко оценил роль Ватикана и папы Римского Франциска в отношении Украины. Посол отметил, что в то время, как против Донбасса украинская сторона «ввела экономическую блокаду» и людям «не хватает продовольствия», гуманитарную помощь оказывал Святой престол. Со своей стороны добавим, что в этом году Ватикан был предметом активных политических спекуляций на тему «украинского кризиса». Весной президент Украины Владимир Зеленский даже солидаризовался с идеей, чтобы на его встрече с Путиным посредником выступал папа Франциск. Предложение принято не было. Но есть и другие форматы, где могла бы проявить себя дипломатия, в том числе церковная. Святой престол и Московская патриархия анонсировали встречу понтифика и патриарха Кирилла в следующем году. Возможно, сразу после Пасхи.

Однако пока есть неясность с местом и повесткой, хотя экспертное сообщество уверено, что Украине в ней будет отведено важное место. Возможно, на ней главы Католической и Русской православной церкви обнародуют свое видение перспектив урегулирования в Донбассе. Обратятся ли они при этом к опыту Южного Тироля? Посмотрим.