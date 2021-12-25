Заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что в России выявлены незавозные случаи заражения «Омикроном», взбудоражило социальные сети. Люди предположили, что этот штамм коронавируса, в таком случае, зародился вовсе не в ЮАР. Не обошлось и без иронии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии из интернета.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Весной что ляпнет данный министр? Видно, родился сам или инопланетяне завезли», — отметил Владимир Мамкин.

«Значит завезли раньше», — считает Любовь Орлова.

«1-й том сочинения: «Завезен «Омикрон». 2-й том: «Омикрон» тут и был». Ждём 3-й том», — смеётся Леся.

«Омикрон», как нам «эксперты» объясняли, мутировал из другой буковки в организме ослабленного, возможно ВИЧ-инфекцией, африканца. «Незавозные» случаи нам теперь будут объяснять телепортацией вируса?» — поддерживает Светлана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня прилетели первые ласточки легализации нового штамма в России. Глава Минздрава Мурашко заявил о наличии в России неких «незавозных» случаев заболевания «Омикроном», который, по словам министра, распространяется быстрее других штаммов. Не иначе, мистика, сам мутировался в Хамовниках. Если так пойдет, прогноз Собянина об официальном признании эпидемии после новогодних праздников вновь сбудется», — пишет телеграм-канал readovkanews.

«Бюджет сам себя не потратит. Надо ж ещё и как-то оправдать призывы к бесконечным ревакцинациям», — отмечает «Бегущая по волнам».

«Ну и зачем нужно было открывать авиасообщение с заграницей? У нас ведь не санитарный контроль, а решето», — возмущается С.

«Посмотрите, как сейчас кошмарят Европу с этим «Омикроном». Через пару недель то же самое и в России будет. Опять локдауны и прочая ахинея…» — сокрушается Марина Лущенко.

«Как же надоела лживая пропаганда прививок от коронавируса … Как показывает опыт моих многочисленных знакомых, вакцинация тяжело переносится, привитые также, как и непривитые, заболевают коронавирусом и переносят болезнь очень тяжело», — замечает Татьяна.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

«Все эти случаи новых штаммов напоминают анекдот. Старого еврея спрашивают: «Сколько сейчас времени?» И он отвечает: «А сколько вам надо?!» — развивает тему Владислав Шапкин.

«Если неизвестно, когда и где случилась мутация, то это очевидно. Они же не знают, сколько времени прошло от мутации до обнаружения, а за это время все по тысячи раз могли разнести её. Это было смешно с самого начала. Ещё смешнее, что ВОЗ находит мутации там где нужно и когда нужно, хотя мутации идут по всему миру одновременно», — рассуждает Слава.

«Мурашко должен не сообщать, а принимать эффективные меры для предотвращения распространения «Омикрона», но похоже, кому-то выгодно, чтобы эпидемия не кончалась, поэтому границы не закрывают, после новогодних каникул получим очередную волну, к гадалке не ходи», — замечает М.

«Явно упыри что-то новое задумали против народа. Раз пугалку обновили. Сейчас заботу проявлять начнут. А от их заботы не знаешь уже как спасаться», — сожалеет Виктор.

Напомним, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» внутри страны.

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