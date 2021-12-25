В западноукраинском городе Тернополе сотрудники полиции будут круглосуточно охранять памятник Степану Бандере, который недавно облили краской, а через некоторое время забросали куриными яйцами. Об этом на своей странице социальной сети Facebook сообщил депутат местного областного совета Богдан Бутковский.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое Издание». Многие не понимают, зачем нужен памятник, который нужно охранять.

«А во Львове не хотят взять под охрану российское посольство?» — поинтересовался Born In USSR.

«Правильно, пущай теперь стоят круглосуточно и охраняют своего героя, как придурки… [Зачем] такой памятник, который надо охранять?» — спросила Светлана С.

Mykola Vasylechko Памятник Степану Бандере в Тернополе

«Ну правильно. Им же больше нечем заниматься», — добавила Marina.

«Действительно, куда бы потратить «лишние» деньги налогоплательщиков», — пишет «Октавиан Август».

«Даже на Западенщине немало людей, искренне ненавидящих эту кровавую мразь, которую нынешние украинские власти возвели в роль национального героя», — отреагировал Sunny-Ks.

«Боятся, что убежит?» — смеется Дмитрий Н.

«Интересно, полицаи, которые будут охранять Бандеру, будут гордиться своей работой? Что они детям расскажут на вопрос, кем работают? Я бы со стыда сгорел», — написал Slava D.

«Та не, у нас «нет» фашизма, а Бандера — «дядя добрый», — с сарказмом добавил Александр А.

«Ну ничего когда-нибудь к ним придет дебандеризация, надеюсь уже скоро», — написал LFC.

«Охранять памятник «герою» от народной любви?» — смеется Wal.

«Действительно… [зачем] такой памятник, который нужно охранять? Да еще там, где все поголовно якобы бандерлоги?» — задалась вопросом Елена.

«Культурное наследие нации охраняют», — с сарказмом отреагировала Ксения.

«Началось освободительное партизанское движение!» — добавил Евгений С.

«Они-то свои памятники охраняют, а ваши сносят! Вот и будете чтить их героев — предателей и убийц, а не гордиться своими героями-победителями! Вот такая слава…» — отметила Лана.

«У нас в городе перед началом войны в Донбассе были подобные качели вокруг памятника Ленину», — отреагировал Вячеслав С.

Отряд Суть Времени ДНР ИА REGNUM Памятник Ленину в Донецке

«А не проще ли снести его к чертовой матери?» — недоумевает Андрей.

«Уже всех ворюг и бандюганов половили, в городе спокойно, можно вечером выйти, можно и памятник поохранять», — с сарказмом написала Julia.

«Как такое возможно???» — не понимает Василий.

«Детей и баб истреблять. «Герои». Вот их слава», — возмутился один из комментирующих.

«Почему… тaк не защищают памятники Жукову, Ленину?..» — посетовала IRINA bru.

«Ну-таки нужно убирать такие памятники, если они раздражают жителей города!..» — пишет Алексей.

«Я думал всегда, что в Тернополе поддерживают пособника фашистов Бандеру. А оказывается его и там ненавидят. А… [зачем] он тогда нужен?» — не понимает один из комментирующих.

«Боятся, что и он на клубнику [в Польшу] стартанёт?!» — смеется Андрей Г.

«А самое плохое то, что они пытаются навязать свой устав всей стране. В этом-то и проблема. С Крыма же не ехали к ним со своим укладом», — отметил «Телеграм Офис».

«Даже (!!!) в Тернополе этого героя так уважают, что надо от своих охранять! Ни с Днепра, ни с Донецка не приедут его ломать!» — подытожил Евгений В.

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