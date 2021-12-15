15 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что полиция западноукраинского города Тернополь разыскивает человека, облившего красной краской памятник главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере.

Оксана Переможенко, , 20:11 — REGNUM Полиция западноукраинского города Тернополь разыскивает человека, облившего красной краской памятник главарю ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степану Бандере. Об этом 15 декабря сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Неизвестный повредил памятник Степану Бандере, что на улице Соломии Крушельницкой в Тернополе. Монумент был облит красной краской», — сообщает источник.

Произошедшее обсудили на украинских телеграм-каналах: VESTI, «Бородатая Бабушка», Klymenko Time и «Наглый». Многие указали на то, что таким образом, вероятно, мужчина выразил свое отношение к личности Степана Бандеры. Иные добавили, что лучше бы полиция искала так реальных преступников.

Памятник Степану Бандере в Тернополе Mykola Vasylechko

«Слава Богу, хоть один адекватный человек там есть!!!» — написал Александр Николаевич.

«Всеобщая мобилизация нациков будет?» — с сарказмом поинтересовался «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен».

«Такие памятники обливать краской нельзя — только сносить!» — добавил «Даже Не Знаю»

«Нужна срочная всеобщая мобилизация полиции и армии для поимки этого преступника №1! Вертолеты, танки и самолеты, само собой разумеется, тоже!» — иронизирует Дмитрий.

«Молодец этот кто-то. Эту дрянь вообще разбить надо», — написал Сергей С.

«Какое горе… Там всё полить нужно святой водой, чтоб бесы из них всех повылазили», — добавила Anna.

«Я хотел бы пожать руку этому человеку», — отреагировал dmitriy.

«Ты смотри, убийство так никто не расследует, а здесь краска. Бред. Молодец, мужик, сделал то, о чём многие думают», — отметила Татьяна.

Украинские националисты Antanana

«Что-то я пропустила, когда разбивали памятники красноармейцам, тоже так тщательно искали вандалов, хотя никто не прятал лиц?» — возмутилась Александра К.

«Война с памятниками», — добавил Вячеслав С.

«В Интерпол его в розыск! Подключим всех ментов города, но найдем злоумышленника! Вот если б свастики рисовал, тогда другое дело… Может, еще догнать и извиниться за беспокойство пришлось бы…» — пишет Dmitry DDD.

«Найти и наградить неизвестного гражданина за геройский поступок в схронном Тернополе», — написал Олег.

«Ты глянь, как ищут. Землю роют. Убийц и бандитов так искали бы», — отреагировала Talina.

«Посягательство на религиозные символы!» — добавил R Ro.

«Сейчас пацану статью за терроризм впаяют», — считает Svitlana.

«И в Тернополе есть нормальные люди», — отреагировал Евгений.

«Есть ещё герои-подпольщики в глубоком тылу. Поддерживаю…» — пишет Qwert.

«Зеленский лично должен курировать это расследование», — иронизирует R.

«Героя нужно дать», — отметил Jvoy Yar.

«Неизвестный патриот, я бы так сказал, облил памятник военному преступнику — пособнику фашистов», — написал Even E.

«Хоть один смелый нашёлся», — подытожил Александр.

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