Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе и Россию заранее предупреждают, чтобы она не вмешивалась и не защищала людей, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 25 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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«Это горькая пилюля, которую, так или иначе, нам всем придётся проглотить. Вслед за этим наступит мир, но это будет уже совершенно иной мир», — пророчит Николай П.

Многие пользователи оказались полностью солидарны с мнением президента России относительно процессов внутри Украины, явно указывающих на то, что эта страна собирается развязать полномасштабные военные действия.

«Укрофашисты готовят нападение. Это всем ясно. Точно так же ясно, что Россия к этому моменту активно готовится, подготавливая платформу под будущие западные санкции. На это указывает обособление экономики, чтобы на неё не оказывалось давление из вне», — считает Геннадий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Некоторые комментаторы отмечают, что российский президент прекрасно понимает: то, что он видит, на самом деле и есть подготовка к военной операции, но у него, судя по всему, остаются надежды на мирный исход конфликта в Донбассе.

«Конечно, готовят. Зачем-то Путин делает вид, что ему это лишь видится. В Минобороны Российской Федерации уже фиксируют подготовку к провокации с использованием химического оружия», — напоминает Армен С.

Часть людей полагает, что Россия также готовится к нападению Украины и ждёт момента, чтобы ответить агрессорам по всем направлениям, включая информационное.

«И заметьте, что Россия сделала всё от нее зависящее, чтобы не допустить нападения ВСУ. Могли бы ликвидировать Украину, но тогда бы настроили весь мир против себя. Вскоре все страны мира увидят, кто является агрессором, а кто миротворцем. Американская пропаганда тут уже не поможет лжецам», — поделилась своим мнением Валентина И.

Ряд пользователей указывает на то, что всему виной стали США, которым очень нужно крупномасштабное кровопролитие на границе с Российской Федерацией.

«Путин тут ни при чём. Америка, куда бы она ни входила, там сразу возникает война. Америка использует Украину, чтобы разрушить Россию! Запахло войной. Украина — хорошая большая территория, где можно воевать, да и к тому же это не Евросоюз. Последствий для Европы никаких не будет. Украина — идеальный кандидат на роль тарана против Российской Федерации», — отмечает Giorgi K.

Отдельные комментаторы отмечают, что России стоит действовать куда более решительно, а её руководству начать называть вещи своими реальными именами.

«А есть хоть один официальный документ российской законодательной или исполнительной власти (от президента, Госдумы, правительства РФ), в котором было бы официально признано, что на Украине в 2014-м был госпереворот? Почему он не ссылается на документы? Наверное, потому, что Россия признала законной послемайданную власть на Украине! Зачем это сделали? Теперь сидим с этой головной болью, отделаться от неё не можем», — пишет Артём С.

Amakuha Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции о том, что Украина может готовить новую военную операцию в Донбассе и Россию заранее предупреждают, чтобы она не вмешивалась и не защищала людей.