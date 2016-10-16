Президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года проводит свою большую пресс-конференцию. Это уже восемнадцатое по счёту мероприятие подобного рода для российского лидера.

В отличие от пресс-конференции 2020 года, когда журналисты находились в пресс-центре, а президент — в своей резиденции в Ново-Огарёве, нынешняя встреча с прессой пройдёт в очном формате. Аккредитацию на мероприятие получили чуть более 500 журналистов и фотографов — российская пресса, сотрудники зарубежных медиа и даже представители СМИ-иноагентов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Путин будет общаться со СМИ «до последнего», а вопросы от прессы не прописываются заранее, но их достаточно легко предугадать: «Мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах».

Подробности мероприятия и ключевые заявления Владимира Путина — в трансляции ИА REGNUM.