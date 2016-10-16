23 Декабря
 
10:35

В Манеже для журналистов организованы рабочие места.

Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

10:14

Журналистов, участвующих в четверг в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, при входе в Манеж обработают частицами серебра.Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM

10:08

В этом году пресс-конференция впервые проходит в Манеже. Фото: Ярослав Чингаев ИА REGNUM