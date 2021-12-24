Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в прошлом году среднемесячная зарплата граждан России в реальном выражении упала на 2%, но сейчас она начала расти и ее рост ожидается на уровне 3,5%, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 24 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

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"Рост у олигархов российских будет однозначно, а вот у граждан нет. Зарплаты стоят на месте, а цены растут. Откуда тут росту взяться? Разве что только на бумажке красивые циферки нарисовать для отчётности», — пишет Вячеслав А.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет ничего удивительного в том, что реальные доходы граждан России не увеличились за период с начала пандемии. Удивительно то, что они упали столь незначительно, пишут граждане.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках на улице

«В условиях пандемии глупо вообще говорить о том, что зарплаты как-то радикально начнут расти. Увы, но такое время. Наша экономика и раньше-то звёзд с неба не хватала, а тут такие трудности возникли. Хорошо, что правительство сумело вытащить страну без особых потерь», — пишет Светлана Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что данные, которыми располагает российский президент, пока что не бьются с тем, насколько выросли зарплаты у российских граждан.

«При всём моём уважении к нашему президенту, но мои доходы не выросли! Работаю на заводе, каждый год у нас производят индексации, но реальная инфляция сжирает намного больше! С каждым годом у меня в кармане всё меньше и меньше денег остаётся. Сколько можно уже пояса затягивать?» — задаётся вопросом Егор С.

Часть людей полагает, что рост зарплат на четыре процента — это капля в море по сравнению с той инфляционной ямой, в которую угодила российская экономика.

«Какой, на фиг, рост, если индексация заработной платы всего 4%, а официальная инфляция уже целых 8%! Я уж молчу, что неофициально она на все 15% уже чувствуется, так как денег уже не хватает на то, на что хватало раньше!» — заметил Иван С.

Ряд пользователей указывает на то, что рост зарплат российских граждан должен быть опережающим, а не отстающим, чтобы люди накапливали свои сбережения, а не забирали из закромов всё большие и большие суммы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Если в том году было минус 2%, то в следующем году, получается, будет в лучшем случае плюс 3—4%? Так о каком росте можно будет говорить? Это и есть топтание на месте. Процент туда, процент обратно. А цены-то на всё только в одном направлении изменяются! Вопрос в том, какие цены на продукты первой необходимости были в том году и какие будут в следующем. Вот здесь правительству следует особое внимание уделить. На это они хотя бы действительно повлиять могут», — считает Михаил З.

Нашлись и те, кто убежден, что реальная инфляция куда больше той, официальной, которую преподносят нам российские экономисты.

«Цены выросли так сильно, что никакой однопроцентный рост реальных зарплат ситуацию не выправит. Про машины и жильё я вообще молчу, лишь бы продукты было на что покупать», — отмечает Сергей Ф.

Дарья Драй ИА REGNUM Продуктовая тележка

Напомним, 23 декабря президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции о том, что в прошлом году среднемесячная зарплата граждан России в реальном выражении упала на 2%, но сейчас она начала расти и ожидается на уровне 3,5%.