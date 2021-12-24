Почти половина украинских граждан верят в угрозу «нападения» России на Украину зимой или весной 2022 года. Об этом сообщается в результатах опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно опросу, в «российское вторжение» верят 49,2% респондентов, 41,4% опрошенных считают иначе.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

Результаты исследования обсудили читатели украинских телеграм-каналов «headlines Украина» и «Крокодил». Многие отметили, что результаты опроса их не удивили, учитывая тотальную антироссийскую пропаганду. Иные добавили, что верить — это еще не значит бояться.

«Может, они не столько верят, сколько желают этого?» — поинтересовался D.

«Ну, если каждый день так мозги промывают», — добавил Dmitriy.

«Верят и ждут!!! Хлеб-соль готовят! Достало это правительство, которое нам указывает — с кем дружить, навязывают — кто враг, а сами жируют!» — написала Танюшка.

«Неужели большинство? Прошу простить за выражение, настолько тупое?» — не выдержал Vlad.

«Какая разница? Украина по приказу Белого дома назначит зону вторжения и закидает ее «джавелинами». А дальше будут… [кричать], что Путин напал», — добавил Alex.

skeeze Белый дом

«Хорошо бы среди верующих во вторжение провести опрос — зачем. Зачем России вторгаться-то?» — задалась вопросом Ира С.

«Если бы эта «почти половина» немного интересовалась политикой и включила мозги, а не тупо велась на информационные вбросы в рамках информационной войны, то их мнение было бы другим», — считает Таисия.

«Путин нападет и отремонтируют мост Патона», — иронизирует Серега stalker.

«Народ, отупевший за 30 лет незалежности, невозможно чему-то научить… Более или менее думающие уехали…» — отреагировала Lyudmila.

«Блаженны верующие», — смеется Влад В.

«Тарифами отобьёмся», — пошутил Trailercitycash.

«Разум покинул Украину. Надолго», — отметил Lenin Drugoy.

«Одна половина страны верит и готовится драпать, а другая — просто ждет», — добавил Neragul.

«Так это и было целью — запугать. Запуганными людьми легче манипулировать», — отметил I U.

«Верить — это ещё не значит испугаться… Может, надеются?..» — спросил «а зачем».

«В этом и есть беда Украины. Людям можно внушить через телевизор всё что угодно…» — подытожил Денис.

«А почему это угроза? Для очень многих это избавление от фашистов», — отметил Юра.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев. Украина

«Каждый житель Украины считает угрозой для жизни наше правительство», — отреагировала Ирина.

«Где это такой опрос делали? Ложь полная. Все здравомыслящие люди понимают, что США для каких-то своих целей придумали и стали разгонять эту информацию», — пишет Светлана П.

«Обстановку нагнетают. Пусть Россия и США воюют на своей территории. Не лезут к нам выяснять свои нефтегазовые интересы», — подытожила Вика.

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