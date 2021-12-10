10 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», в соответствии с которыми большинство граждан Украины считают Россию враждебным Украине государством.

Мирослава Романенко, , 16:30 — REGNUM Согласно социологическому опросу социологической группы «Рейтинг», большинство граждан Украины считают Россию враждебным Украине государством. Результаты опроса были опубликованы 10 декабря на сайте социологической группы «Рейтинг».

Геть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Крупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последний считают скорее нейтральной страной… Большинство опрошенных (72%) считают Россию враждебной страной, только 12% — союзной», — сообщается о результатах опроса, проведенного 6−8 декабря 2021 года.

Также участники опроса назвали Белоруссию враждебной по отношению к Украине страной. Отмечается, что за год число опрошенных, считающих Белоруссию враждебным государством, выросло с 22 до 48% — более чем в два раза.

Результаты опроса обсудили на украинском телеграм-канале «Крокодил». Многие с недоверием отнеслись к результатам опроса.

«Было бы странно, если бы было иначе», — отреагировал Муров.

«В каком дурдоме проводили опрос?» — не выдержал AVV one.

«Брехня полная этот опрос», — добавила Мила.

«Статистика нарисована», — считает Артем Р.

«Опрос в центральном парке Львова у памятника Бандере», — написал Ares P.

«Читаешь вот эти результаты опросов и задаешься вопросом: а кого и где они опрашивают? Только в Киеве?» — недоумевает Антон М.

Памятник Степану Бандере во Львове (сс) Lisner

«Ничего удивительного — теле и радио делают свою работу. Отрабатывают деньги», — добавила Светлана.

«Похоже на опрос в каком-нибудь селе Тернопольской области. Ничего личного», — отметил Сергей.

«Где эти украинцы сидят, а, да, в Лемберге и в ОП (офисе президента — М. Р.), в Раде», — смеется Людмила.

«Очередной бред из ОП. Желаемое — за действительное! Мы — один народ, славяне!» — добавил Vadim.

«Бред, белорусский и украинский народы — братья, а при всех претензиях к Лукашенко, он в разы лучше, чем два последних украинских президента…» — написал Сергей.

«На самом деле, те, кому сейчас 20−25 лет, это уже потерянное поколение. Они всю свою сознательную жизнь живут в пропаганде войны, и этот миф никогда уже не выветрить из их башки», — отметил «Згоистичный Мизантроп».

«Запад неоднократно доказывал, что предавать и продавать они умеют лучше всего. Вот и сейчас пустые обещания и похлопывания по плечу для 78% гораздо важнее, чем разум и общая история», — добавил «Едкий Натр».

«Социология стала не отражением общественного мнения, а способом воздействия на него. Я бы даже сказала, наемником», — считает Лилия Ю.

«Так у основной массы телевизор вместо головы», — добавил Дмитрий Н.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Какой бред! Общественное мнение — это мнение людей, которых не спрашивали!» — отреагировал Владимир С.

«Неважно, правда или нет в опросе. Главное, что наше царство-государство успешно выполнило задачу Украина — анти-Россия…» — пишет Елена М.

«Короче, кругом одни друзья, а газ, нефть, электричество, бензин закупают у врагов…» — задумался Neragul.

«В дурдоме большинство имеет тоже мнение, но его лечат. Чем кормят, тем и гадят», — пишет Verily_Gogy Игорь.

«Неудивительно, из каждого утюга пропагандой людям мозги промывают 24/7 восьмой год подряд», — написал Александр С.

«У нас все статистики проплаченные. Кто заказывает и платит, тот «девушку и танцует», — подытожила Татьяна.