Михаил Белый

«Полагаю, что на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции ожидать значимого повышения инвестиционной привлекательности регионов не стоит. Надо признать, что экономика оказалась значительно подорванной на фоне тяжелой эпидситуации. Фактически на плаву и в плюсе остаются лишь те регионы, в которых удалось ранее создать максимально благоприятные условия для работы инвесторов, в том числе иностранных. Ожидать наплыва новых игроков в ближайшее время я бы не стал: бизнес тоже выжидает, надеясь, что пандемия закончится, поэтому многие не торопятся разворачивать новые проекты».

Не ожидает роста инвестиций и глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.

«Относительно прогнозов на 2022 год могу сказать, что вряд ли инвестиционная активность регионов на круг вырастет, поскольку сейчас эффективно работающих инструментов для привлечения инвесторов недостаточно. ОЭЗ и ТОСЭР в ряде территорий не работают, да и если бы все созданные преференциальные режимы реально работали, то России все равно было бы безнадежно далеко даже до соседнего Китая, где особые экономические режимы существуют сейчас уже почти в каждом селе. В России же в целом инвестиционный климат не таков, чтобы в нем вольготно и свободно развивались предприниматели любого размера и отрасли. А это, напомню, было основой экономической политики Дэна Сяопина, благодаря которому и осуществился инвестиционный рывок Китая. Нам можно лишь смотреть на соседа и завистливо молчать».

Антон Чаблин

Рейтинги инвестиционной привлекательности: объективная оценка или PR-продукт?

Анализ инвестиционной активности российских регионов показывает, что внимание потенциальных инвесторов по-прежнему привлекают либо регионы с хорошо развитой инфраструктурой (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург), либо специализирующиеся на добыче сырья субъекты (Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Кроме того, в числе лидеров не первый год находятся Татария и Башкирия, что может быть объяснено высоким уровнем эффективности регионального лоббизма и продуманной политикой в информационном пространстве. Причём Башкирия является единственным субъектом в России, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении трёх последних лет. Но наиболее высокий прирост по итогам первых десяти месяцев 2021 года наблюдается в Якутия (159,6%), Самарской (131,4%) и Амурской (124,8%) областях. Правда, высокие показатели некоторых субъектов могут быть объяснены «эффектом низкой базы». В целом для большинства субъектов характерно скачкообразное развитие — успешные периоды сменяют неудачные и наоборот.

Важным фактором оценки эффективности инвестиционной политики региональной власти выступают ключевые рейтинги. В первую очередь рейтинг проправительственного Агентства стратегических инициатив. В частности, эксперты этого агентства связывают инвестиционную привлекательность регионов с их социально-экономическим статусом. Именно поэтому среди лидеров присутствуют Москва, Татария, Башкирия, Санкт-Петербург и некоторые другие субъекты. Высокие позиции в рейтинге регионов со средним уровнем социально-экономического развития (Тульская, Ярославская области), возможно, связаны с лоббистскими возможностями их лидеров и имеющимся промышленным потенциалом. Вместе с тем изменившаяся методика составления рейтинга привела к тому, что в число лидеров попало большое число очень разных по своим реальным инвестиционным возможностям субъектов, что вызвало скепсис у ряда экспертов.

Gov.spb.ru Завод по производству автомобильных двигателей ООО «Хёндэ Виа Рус». Санкт-Петербург

Антон Чаблин отмечает, что инвестиционная активность — понятие многофакторное.