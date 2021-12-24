Инвестиционная политика в регионах России: реальность и PR-продукт
На днях Владимир Путин провёл встречу с председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком. В ходе разговора глава государства отметил, что, несмотря на имеющиеся сложности, приток инвестиций не сократился. Председатель «Деловой России» подчеркнул, что необходимо обеспечить широту и охват инвестициями регионов и отраслей. Нужно помогать тем регионам, у которых нет собственной сбалансированности бюджета, может быть, компенсировать часть выпадающих доходов из федерального бюджета. При этом эксперты отмечают, что инвестиционная активность субъектов — понятие очень многофакторное и отчасти субъективное.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
Ожидать наплыва новых инвесторов не стоит?
В 2021 году наметилась позитивная тенденция — фиксируется рост инвестиционной активности и постепенное преодоление кризиса, спровоцированного коронавирусной инфекцией. За январь — октябрь, согласно данным Росстата, рост инвестиций в стране составил 7,6% по сравнению с теми же десятью месяцами прошлого года. Причём положительная динамика характерна не только для наиболее развитых субъектов, но и для регионов, которые ранее не отличались существенными успехами в этой сфере. Но региональная дифференциация тем не менее остаётся всё ещё очень заметной. Наибольшее число инвестиций по-прежнему привлекают регионы с высоким уровнем социально-экономического развития (Москва, Татария, Башкирия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа).
Вместе с тем ряд экспертов полагают, что существенного роста инвестиций в следующем году ждать не стоит. Так, руководитель аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый отмечает, что из-за пандемии бизнес выжидает и не торопится разворачивать новые проекты.
Не ожидает роста инвестиций и глава аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин.
Рейтинги инвестиционной привлекательности: объективная оценка или PR-продукт?
Анализ инвестиционной активности российских регионов показывает, что внимание потенциальных инвесторов по-прежнему привлекают либо регионы с хорошо развитой инфраструктурой (Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург), либо специализирующиеся на добыче сырья субъекты (Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Кроме того, в числе лидеров не первый год находятся Татария и Башкирия, что может быть объяснено высоким уровнем эффективности регионального лоббизма и продуманной политикой в информационном пространстве. Причём Башкирия является единственным субъектом в России, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении трёх последних лет. Но наиболее высокий прирост по итогам первых десяти месяцев 2021 года наблюдается в Якутия (159,6%), Самарской (131,4%) и Амурской (124,8%) областях. Правда, высокие показатели некоторых субъектов могут быть объяснены «эффектом низкой базы». В целом для большинства субъектов характерно скачкообразное развитие — успешные периоды сменяют неудачные и наоборот.
Важным фактором оценки эффективности инвестиционной политики региональной власти выступают ключевые рейтинги. В первую очередь рейтинг проправительственного Агентства стратегических инициатив. В частности, эксперты этого агентства связывают инвестиционную привлекательность регионов с их социально-экономическим статусом. Именно поэтому среди лидеров присутствуют Москва, Татария, Башкирия, Санкт-Петербург и некоторые другие субъекты. Высокие позиции в рейтинге регионов со средним уровнем социально-экономического развития (Тульская, Ярославская области), возможно, связаны с лоббистскими возможностями их лидеров и имеющимся промышленным потенциалом. Вместе с тем изменившаяся методика составления рейтинга привела к тому, что в число лидеров попало большое число очень разных по своим реальным инвестиционным возможностям субъектов, что вызвало скепсис у ряда экспертов.
Антон Чаблин отмечает, что инвестиционная активность — понятие многофакторное.
Михаил Белый в числе наиболее благополучных территорий называет Татарию и Башкирию.
Таким образом, позитивный прогноз привлечения инвестиций на следующий год связан с восстановлением российской экономики и преодолением наиболее тяжёлых последствий пандемии. Негативным фактором может быть новая волна эпидемии, а также существенное ухудшение международной ситуации, что способно отпугнуть внешних инвесторов. Вероятнее всего, сохранится и существенная дифференциация между регионами России, возможности и динамика развития которых различаются очень сильно.