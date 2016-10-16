Борьба с коронавирусной инфекцией в России продолжается. Медики, учёные и власти опасаются, что скоро по стране начнёт распространяться новый штамм коронавируса — «Омикрон».

16 декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число официально зарегистрированных случаев заражения «Омикроном» в России выросло до 25.

А глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова назвала темпы распространения этого штамма в мире пугающими.

Между тем, по данным оперативного штаба, пока в России последовательно снижается число новых случаев заражения SARS-CoV-2. Коллективный иммунитет по состоянию на 10 декабря оценивается в 55,7%.

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