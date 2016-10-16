17 Декабря
8:20
В Республике Алтай подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 17 декабря в Республике Алтай коронавирус выявлен у 24 944 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 36 случаев заражения.
8:19
В Ульяновской области смягчили требования к работе кинотеатров
В Ульяновской области скорректировали условия работы учреждений культуры, разрешив увеличить наполняемость залов. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.
8:17
Шестеро кузбассовцев стали жертвами коронавируса за сутки
В Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 353 случая.
8:08
В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 304 человека
В Ульяновской области число выявляемых случаев заражения остаётся на прежнем уровне.