17 Декабря
 
8:20

В Республике Алтай подтверждено 36 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 17 декабря в Республике Алтай коронавирус выявлен у 24 944 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 36 случаев заражения.

8:19

В Ульяновской области смягчили требования к работе кинотеатров

В Ульяновской области скорректировали условия работы учреждений культуры, разрешив увеличить наполняемость залов. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

8:17

Шестеро кузбассовцев стали жертвами коронавируса за сутки

В Кемеровской области, по данным на сегодня, 17 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 354 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 353 случая.

8:08

В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 304 человека

В Ульяновской области число выявляемых случаев заражения остаётся на прежнем уровне.