Ведущие американские учебные заведения, среди которых Колумбийский университет, Университет Дьюка и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, вновь переведут студентов на дистанционное обучение в январе 2022 года, присоединившись к большому числу колледжей, решивших временно отказаться от занятий вживую из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом и распространения штамма «Омикрон». В американской столице Университет Джорджа Вашингтона также заявил, что начнет следующий семестр в режиме онлайн.

Николай Ярошенко. Студентка. 1883

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При этом многие недовольны таким решением университетов. Особое раздражение у студентов вызывает тот факт, что они не могут встретиться с однокашниками и проводить полноценные занятия несмотря на тот факт, что прошли полную вакцинацию, так как их альма-матер потребовала этого.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Итак, элитные университеты уходят на дистанционное обучение, а ученики средней школы должны ходить на занятия. Уже сейчас не хватает персонала, а в январе мы увидим, как увеличивается число выходов на пенсию. Рост насилия в школах при сокращении охраны и персонала еще больше подвергает школы риску. Всё идет так хорошо», — негодует GreenGoddesVV.

«Неужели мы оставили науку позади? «Выживает сильнейший» — это наука, не так ли?» — отмечает gamefy.

«И всё это из-за штамма, который менее суров, чем его предшественники. Перестаньте бояться, люди», — просит Steve_Dallas.

«Здесь слишком много бесполезного шума. Очное обучение, безусловно, лучше всего, и разумно ожидать его при любой возможности, но суть в том, что мы должны взять этот вирус под контроль, даже если он менее смертоносен, чем предыдущие варианты, потому что чем дольше он циркулирует, тем больше вероятность того, что он продолжит мутировать в новые формы. Я устал от драмы ковида так же, как и все остальные. Мы не выберемся из этой неразберихи, пока не остановим циркуляцию вируса — а это означает вакцинацию, маски, дистанцирование и, к сожалению, периодические отключения, когда это оправдано. Пожалуйста, используйте свое недовольство с пользой», — отвечает WearyProfessor.

DVIDSHUB Вакцинация в США

«Я учился в Калифорнийском университете и доверяю им в том, что они всё делают правильно. Я преподаю в университете в Китае, и первые 3 недели мы занимались виртуально, а затем завершили семестр очно. У нас не было ни одного случая в моем университете (который очень переполнен). Это не идеально, но для пары недель вполне подходит», — рассказывает Ma Dawei.

«Серьезно, Китай? Пожалуйста, не вмешивайтесь. Это как если бы Трамп тоже рассказывал нам, какую замечательную работу он проделал», — грубит JusticeDreams.

«Дистанционное обучение в колледже? Боже мой! Мне повезло, потому что я смогла завершить обучение раньше», — отмечает Johnson.

«Проблемой в нашей стране являются гуманитарные специальности из Лиги плюща. Эти программы производят два типа людей. Хорошисты с маленькими амбициями, которые навсегда остаются хорошистами. И амбициозные хорошисты, которые остаются верными своему делу, но потому, что изначально были богаты», — размышляет gamefy.

self Университет Дьюка

«Есть много более дешевых альтернатив для получения степени онлайн, чем Калифорнийский университет. Эти школы делают свои деньги, работая на корпорации на исследовательском уровне и не заботятся о студентах младших курсов. Я знаю, я учился там», — объясняет Prognistics.

«Жаль, что вы не встретили никого из преданных, трудолюбивых преподавателей Калифорнийского университета, которые многое делают для ума и жизни своих студентов. Это полная ложь, что преподаватели Калифорнийского университета не заботятся о своих студентах. Жесткая любовь моих преподавателей UC спасла меня от меня самого!» — отвечает Witch of Pittenwien.

«Заметка для себя: составьте список всех школ, которые поддерживают удаленку, и не позволяйте моим детям поступать в эти школы. Если бы я был одним из тех родителей, которым пришлось заплатить 90 тысяч за год дистанционного обучения и проживания вне кампуса, я бы вырвал себе волосы. Байден должен использовать свои исполнительные полномочия, чтобы заставить эти школы возместить родителям ¾ стоимости обучения в этом году», — указывает trawleyroberts.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Напомним, что в этом году иностранные студенты испытывают трудности с получением американской визы на фоне того, как работа консульств США сокращена во всём мире из-за пандемии коронавируса. Это мешает некоторым студентам попасть на занятия в университеты США, в которые они уже были приняты.

Такое ожидание угрожает репутации США, а также экономическому вкладу в страну в размере $40 млрд, которые иностранные студенты ежегодно обеспечивают.

Осенью 2020 года число новых иностранных студентов, прибывающих в США, сократилось на 43% по сравнению с предыдущим годом. Согласно данным Института международного образования (IIE), число новых студентов, лично прибывших в университетские городки, сократилось на 72%. На этом фоне защитники образования призывают консульства отказаться от живых собеседований и начать выдавать визы после прохождения онлайн-интервью.