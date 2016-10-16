В Иране за сутки COVID-19 унес жизни 67 человек
14 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 831, причем 67 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Еврокомиссия предложила реформировать Шенгенскую зону
С предложениями по реформированию Шенгенской зоны из-за пандемии COVID-19 и миграционного кризиса выступила Европейская комиссия (ЕК). Об этом 15 декабря сообщается на сайте ЕК.
Данные на 14 декабря: в мире с начала пандемии зарегистрировано 270 031 622 случая заражения коронавирусом. Число умерших достигло 5 310 502 человек.
В ЮАР зафиксировали новый всплеск случаев заражения коронавирусом
В общей сложности 23 857 случаев заражения коронавирусом было подтверждено за последние сутки в ЮАР, 14 декабря сообщил на своем сайте Национальный институт инфекционных заболеваний.
За 24 часа до этого в республике было зафиксировано 13 992 подобных факта.
Как выяснили ученые, «Омикрон» действительно превосходит все предыдущие варианты по своей способности обходить иммунную защиту, полученную от предыдущей инфекции или вакцины.