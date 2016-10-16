Пока Россия фиксирует снижение ежедневного прироста новых случаев COVID-19 после четвёртой волны коронавируса, в мире всё больше стран, где суточная заболеваемость вновь растёт. Постепенно новый штамм коронавируса «Омикрон» становится доминирующим. Так, в Лондоне на него приходится уже более 50% случаев.

Однако надежда на то, что новый штамм окажется менее опасным и станет началом конца пандемии, сходит на нет. Специалист Moderna уже допустил одновременное заражение штаммами «Омикрон» и «Дельта».

По состоянию на 15 декабря, по данным ВОЗ, в мире количество новых случаев инфицирования за неделю снизилось на 5%. Значительный рост заболеваемости за последние семь дней зарегистрирован в Африке. Глава программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан уверен, что в ближайшие недели нужно готовиться к огромному росту числа госпитализаций.

Вакцинацию называют спасением, но никаких гарантий не дают.

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