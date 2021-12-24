По официальной статистике Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) количество сотрудников, которые не выходят на работу по причинам, связанным с COVID-19, резко выросло. Так, на 19 декабря их число достигло почти 19 тысяч, что на 54% превышает показатели предыдущей недели.

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По словам лидеров сферы здравоохранения, это связано с тем, что NHS находится под сильным давлением из-за распространения «Омикрона», несмотря на результаты исследований, которые показывают, что новый штамм может быть не столь опасным. Как заявил министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид, дополнительное давление оказывает тот факт, что многие работники вынуждены сидеть на самоизоляции. Он добавил, что для облегчения ситуации период самоизоляции при негативном результате сокращен с 10 до семи дней.

Некоторые пользователи всё ещё считают заявления министра здравоохранения «очередной страшилкой», чтобы люди пошли вакцинироваться.

Gareth Milner Саджид Джавид

«Устрашение локдауном не сработало, так что давайте попробуем что-то другое», — предложила @KarlaHilton1. В комментариях считают, что эти заявления — очередная попытка запугать, потому что на самом деле процент отсутствующих не так уж и велик.

«Это около пяти процентов рабочей силы. Это звучит не так плохо, учитывая, что количество проводимых процедур сокращено по тем же причинам», — отметил @TheWiseOlOwl.

Часть пользователей отметила, что сокращение самоизоляции не спасет ситуацию. Некоторые из них предложили отменить правила об обязательной самоизоляции для сотрудников здравоохранения при определенных условиях.

«Ну теперь-то изоляция будет семь дней, они все скоро вернутся», — написал @IanMcDo68808105.

«Просто скажите пациентам, что надо подождать семь дней, если они болеют, и проблема решена», — добавил @FixThisNowPls.

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«Именно поэтому нам нужно отменить самоизоляцию для сотрудников NHS. Многие из них способны работать, они могут оказывать жизненно важную помощь, которую персонал обучен оказывать. Учителя сейчас могут работать с ковидом, если они этого хотят. Пришло время распространить это правило на всех», — прокомментировал @ManOfTangerine.

Ряд пользователей напомнили про обязательную вакцинацию, из-за которой многие сотрудники ушли или были уволены и, скорее всего, будут уволены из-за бесконечной ревакцинации.

«И скольких еще скоро уволят?» — спросила @missskexy.

«Если посмотреть, как относились к медицинскому персоналу сначала при Мэтте Хэнкоке (министр здравоохранения до июня 2021 г. — прим. Д.С.), когда не хватало средств индивидуальной защиты, и как к ним относятся сейчас, при Саджиде Джавиде, с обязательной вакцинацией, неудивительно, что они увольняются, я бы так же поступил», — прокомментировал @cornes_raymond.

«Многие из них написали заявления об увольнении и ушли перед тем, как их заставили вакцинироваться», — добавил @RimmelRoland.

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В комментариях отметили, что массовое отсутствие сотрудников из-за коронавируса неудивительно, особенно учитывая их рабочую нагрузку.

«Не удивлен, учитывая количество работы, которую они проделывают. Они делают ее хорошо, но страдают из-за ковида», — объяснила @Andrea161796572.

Некоторые комментаторы написали, что отсутствие такого большого числа работников свидетельствует о том, что маски и перчатки от коронавируса не спасают.

«Они разве не носят маски и другие средства индивидуальной защиты? Значит ли это, что маски не приносят особой пользы?» — спросил @xjj74.

Часть пользователей сомневается в том, что все отсутствующие работники действительно заболели или контактировали с людьми, заболевшими коронавирусом. По их мнению, они «отлынивают от работы».

«Я немного скептически отношусь к тому, что они все не ходят на работу из-за ковида, а не используют его в качестве оправдания, как это многие делают в офисах, чтобы отдохнуть на Рождество», — написал @Robbie77679487.

«Похоже на футболистов премьер-лиги, которые притворяются, что у них ковид, чтобы не играть на Рождество. У меня нет никаких доказательств, это лишь предположения», — согласился @Matty14921.

«Но они же носят маски и дезинфицируются все время! Как они могут заразиться? Подождите, они не заражены, они на самоизоляции из-за контакта! Многие сотрудники NHS пользуются своим служебным положением вновь. Отвратительно!» — написал @Mr_In_My_View.

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У некоторых пользователей возник вопрос о вакцинации отсутствующих работников, потому что они все должны были быть вакцинированы, следовательно, не должны были заразиться, по крайней мере, министры так заявляли.

«Немного упустил. Сколько из них не вакцинированы?» — уточнил @opaqueentity.

«Странно, они же должны быть в безопасности и вакцинированы», — написал @CryptoK83479982.