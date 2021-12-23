Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что инфляция в России по итогам года составит порядка 8%, но необходимо вернуться к целевым показателям в 4%, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 23 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Делал тут ремонт в начале года, так кабель орловский 2,5/100м сначала стоил 3200 рублей, сейчас все 12 000 рублей. Может, где-то и правда 8%, но не в моём случае», — отмечает Вячеслав С.

Многие пользователи пришли к выводу, что глава государства располагает, может быть, самыми официальными данными об уровне инфляции в России, но они не бьются с тем, как сильно для покупателей подорожал целый ряд товаров.

«Странно. Всего-то восемь процентов инфляции общей. А как тогда быть с огромным ростом цен, примерно в 1,5−3 раза, на целый ряд потребительских товаров? Та же история с маслом. Народ всё помнит!» — пишет Денис А.

Некоторые комментаторы отмечают, что стремление держать инфляцию на самом низком уровне — крайне благая цель, но граждане так и не поняли, к кому обращался российский президент, когда говорил о такой необходимости.

«Путин призвал к правильным, к хорошим вещам! Вот только кого он призвал это сделать? Если правительство, то он должен ему приказывать, а не призывать, а если народ, то люди-то всеми руками за, только им никто этого не даст сделать!» — указывает Вадим К.

Kremlin.ru Большая пресс-конференции Владимира Путина. 23.12.2021

Часть людей полагает, что организации, ответственные за уровень инфляции в России, смотрят в рот Западу и слушают его команды, в то время как главе российского государства приходится убеждать их в необходимости борьбы с негативными процессами в стране.

«А кого он призывал это делать-то? Если речь идёт о Центральном Банке, то в этой структуре выполняют инструкции МВФ, им на российский народ начхать, они заботятся о мировой экономике. Своей стратегии развития страны у них нет, ибо они исполнители. Пока финансами будут рулить пресмыкающееся гайдаровцы, эта миссия невыполнима», — считает Сергей Д.

Ряд пользователей указывает на то, что борьба с инфляцией не столь важный для российского народа аспект, нежели отсутствие убедительного экономического роста.

«Что это было? Молитва или гадание на кофейной гуще? Будто бы пара процентов туда-обратно что-то изменит. Людям нужны радикальные позитивные изменения в российской экономике. Цены должны упасть, а зарплаты резко вырасти. Только так люди поймут, что государство о них заботится, а не наживается на простом народе», — поделился своим мнением Андрей Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что сложившаяся в России экономическая модель является угрозой для будущего страны.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Протест

«Интересно, но люди, как мне кажется, уже не ждут со стороны государства каких-то позитивных подвижек. Граждане постепенно переходят в режим самообеспечения. С одной стороны для правительства это хорошо, ведь с его плеч спадает ответственность за будущее большой части населения, но с другой стороны о единстве народа и власти в данной ситуации говорить вообще не приходится», — написал Геннадий О.

Напомним, 23 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время ежегодной большой пресс-конференции о том, что необходимо вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%, отметив, что по итогам года данный показатель в стране составит порядка 8%.