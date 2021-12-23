Заявление президента России Владимира Путина о том, что в случае если ракетные комплексы НАТО окажутся на Украине, то «их подлётное время до Москвы сократится до семи—десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наколка

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«Не надо останавливаться на ракетах в пределах Российской Федерации. Надо напомнить нашим друзьям в Венесуэле и на Кубе, как интересно иметь на своей территории ядерный арсенал», — написал Александр А.

Многие пользователи пришли к выводу, что угроза размещения ракетных комплексов Североатлантического альянса на территории Украины просто недопустима для России, поэтому она не допустит никогда такого развития событий.

«Не надо на Украине никаких баз НАТО. Свои границы контролировать должны только вооружённые силы Украины. Если так будет продолжаться дальше, то и России не будет никакой надобности заходить на украинскую территорию. Учтите», — пишет Рома Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия пытается добиться от руководства НАТО только одного — чтобы альянс не продвигался в сторону Украины и прекратил попытки окружить Российскую Федерацию.

«НАТО на территории Украины — очевидная угроза для Российской Федерации. Неудивительно, что российское руководство бьёт в набат и пытается добиться от США гарантий безопасности, чтобы альянс не двигался в сторону нашей страны», — отмечает Евгений С.

NATO North Atlantic Treaty Organization Солдаты НАТО

Часть людей полагает, что Запад совершенно не учитывает, что у России могут быть свои собственные интересы, которые следует учитывать и не отмахиваться от них, раздражая российское руководства и настраивая его против.

«Интересно на Западе размышляют. А почему Россия не должна беспокоиться о том, что происходит у её порога? А Америка где находится, ей-то какое дело до нас? Почему все докопались до России и её же ещё смеют укорять за сопротивление?» — удивляется Алтынай И.

Ряд пользователей указывает на то, что российские власти пытаются залатать значительную брешь в российской обороне, которая обнажилась после того, как в Киеве у власти оказалась проамериканская элита.

«Такими словами необходимо было разговаривать гораздо раньше, до критического момента, коим сейчас является актуальное положение дел на Украине. Почему мы проиграли Киев? Где там пророссийская элита, которая вовремя перехватила власть? Упустили, а теперь спешно пытаемся заделать пробоину», — написал Валентина Ж.

Нашлись и те, кто убеждены, что Российской Федерации пора глобально пересмотреть требования к собственной безопасности, иначе НАТО будет постоянно трепать нервы руководству страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль. Москва

«Очевидно же, что столицу России нужно переносить вглубь страны. Красноярск — самое то для этого. От этого одни плюсы будут. И подлётное время сразу увеличится, и развитие регион получит, и Москва сразу разгрузится, и чинуш туда отправят, гораздо ближе к Колыме, чтобы их далеко везти не надо было», — предполагает Люк С.

Напомним, 21 декабря президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ о том, что в случае если ракетные комплексы НАТО окажутся на Украине, то «их подлётное время до Москвы сократится до семи—десяти минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти».