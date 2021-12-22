Россия может нанести по Украине ядерный удар. Об этом 22 декабря на конференции «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства» заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Генри Фюзели. Ночной кошмар. 1781

Председатель Рады напомнил, что по состоянию на 1991 год Украина имела третий по размеру ядерный потенциал в мире.

«Мы добровольно от него отказались и стали безъядерным государством, а сегодня Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар», — сказал он.

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Заявление Стефанчука обсудили в украинских телеграм-каналах «Крокодил» и Klymenko Time, а также на страницах издания Sharij.net в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие критически отнеслись к словам председателя украинского парламента.

«Ракеты тоже к границе подвезут? Блин, а как жеокопы — зря рыли, получается?» — с сарказмом поинтересовался Patrick.

«Ядерный удар — это газ по 5000$», — добавил Андрей.

«В Украине АЭС на пределе работают, если рванёт, то Стефанчук окажется прав. Украина на краю катастрофы… и только война поможет списать на врага все беды. 8 лет на нас нападают, да так, что все чиновники миллионерами стали. Схема проста — чем громче крикнешь о нападении, тем больше с Запада денег дадут. Это профессия теперь…» — написал İgor Z.

«Аббревиатура «ВРУ» (Верховная рады Украины. — М .Р.) отражает суть заявлений», — иронизирует Andrey Petrovich.

«То есть… [Стефанчук] под нашим «демократическим развитием» подразумевает наличие баз НАТО на территории Украины?! Интересно девки пляшут», — добавил Celtic Warlock.

«Ну, если это демократическое развитие…» — смеется Анжелика.

President.gov.ua Руслан Стефанчук

«Вот сколько можно равнять окружающих по собственным умственным способностям? К русским можно как угодно относиться, но дураками их точно не назовешь. Значит… [Стефанчук] это говорит для внутреннего пользования. А значит, считает своих слушателей идиотами», — пояснил Vidukaa.

«Ох и технология повышения своего рейтинга. Стратеги», — с сарказмом пишет Дарья.

«У Украины никогда не было ядерного оружия, оно там размещалось, но все управление им было в Москве. Это все равно, что иметь телевизор, но не иметь пульт от него», — добавил Вячеслав Михайлович.

«Вырвался-таки подлец из смирительной рубашки… Не углядели санитары!» — пошутил Вадим.

«Так вот почему депутаты смылись по заграницам — за свою шкуру переживают», — смеется ЛГ.

«Страна в опасности… а все «слуги» (депутаты фракции «Слуга народа». — М. Р.) в отпуск уехали. На кого рассчитана вся эта бредятина?..» — недоумевает Svеtlana.

«Ядерный удар по Украине, скорей всего, вызовет ядерный удар по России от США, и дальше будет глобальная ядерная война и конец человечества. А оно Путину надо? Но толстый мозг, уже заточенный под разворовывание денег, не способен такое понять», — отреагировал Олег Б.

«Кто-нибудь может объяснить, как у них в голове такие мысли возникают?» — недоумевает Виктор Б.

«Надеюсь, после таких ответственных заявлений украинских политиков объем инвестиций в экономику Украины увеличится раза в три как минимум», — шутит Дмитрий А.

«Не все еще инвесторы с 404 (Украины. — М. Р.) разбежались?» — спросил Oleg B.

Ядерный гриб

«Атомный удар — это слишком мелко. На самом деле Путин уже выводит звезду смерти на расчетную орбиту для атаки», — иронизирует Александр К.

«Они, похоже, не поняли, что удар уже состоялся? Украине придется жить на свои…» — добавил Dmitry L.

«Чем холоднее — тем сильнее нападает Россия», — с сарказмом отметил Николай Л.

«Стефанчук лучше бы о решении проблем в энергетике Украины людям рассказал…» — написал Валерий К.

«Нет предела больной фантазии», — подытожила Татьяна К.

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