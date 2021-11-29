29 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего украинского министра иностранных дел Владимира Огрызко о том, что Украина готова поразить города России и российские АЭС, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракет.

Оксана Переможенко, , 22:57 — REGNUM Бывший украинский министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал в эфире «5 канала», как Украина должна реагировать на «российскую агрессию».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского дипломата, Москва якобы постоянно угрожает ударами по украинской инфраструктуре. Киеву, по его мнению, нужно использовать те же методы, учитывая тот факт, что ее ракеты не смогут долететь до Москвы.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность и готовность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск, и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации, включая энергетические атомные станции», — заявил он.

Заявление Огрызко обсудили читатели украинского издания Sharij.net в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте», отметив, что подобные заявления можно расценивать как террористическую угрозу.

«Уже за одни подобные заявления можно привлекать к суду», — считает Алексей О.

«Звучит, как терроризм», — добавил Георгий К.

«При взлёте хоть одной маленькой ракеты в сторону России развязывают руки для уничтожения всей политической элиты недостраны Украина. И переводят ее в статус окраины России», — пишет Прокоп К.

«А шо уже пациентам спецклиник можно давать интервью?» — иронизирует Юра К.

«Всё, что надо знать о высшем руководстве этой территории — непроходимые дураки», — написал Алексей Д.

«Путин!!! Введи психиатров на Украину!!!» — добавил Кирилл Д.

«Бедные люди. Сами не живут и другим не дают», — посетовала Татьяна М.

«Идиот! Путина не напугал, а «захидным друзям» (западным друзьям — О. П.) такое ну очень не понравится…» — пишет Ivan M.

«А ниче, что это ядерный терроризм?» — спросил Самсон С.

«Да если слушать этих умственно отсталых, то они уже Москву раз двадцать взяли…» — добавил Алексей Ю.

«На самом деле смешного-то ничего нет. И да, в последнее время они уже ведут себя неприкрыто нагло, цинично и ничего не боятся», — отметил Олег К.

«Никто не будет лупить по атомным станциям. Это развязывание ядерной войны и никто не будет принимать таких концепций и подписываться под ними, даже такой шиз, как Зеленкуватый (Зеленский — О. П.)…» — написал Вован К.

«Такое могут заявлять только террористы», — отреагировал Владимир Я.

«Сдохнуть, но москалям насолить», — отметил Антон И.

«Что они курят? Требуют транзита газа и одновременно угрожают», — не понимает Александр В.

Зеленский и газовый транзит Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шутки шутками, а в правительстве Украины такие придурки, что они могут вполне это сделать», — предположил Иван П.

«На Украине тоже есть атомные станции. И это не смешно», — добавил Вован К.

«Странный способ выключения света у себя в стране», — с сарказмом подытожил Дима Р.

Читайте также: Сеть: «Он там бывает?» — Кулеба рассказал, что лежит «на столе» в Кремле