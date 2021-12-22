Конституционный суд Украины подтвердил, что действующий в стране закон, содержащий запрет на показ отдельных фильмов и телепрограмм, соответствует основному закону страны. Об этом 21 декабря в своём телеграм-канале сообщила представитель Верховной рады в суде Ольга Совгиря.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Зеленский в кино

Запрет действует в отношении фильмов и телевизионных программ, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Таковыми в Киеве считают картины и передачи, одним из участников которых является лицо, внесённое в санкционный список.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Бородатая Бабушка», «headlines Украина» и «Новое издание». Многих решение Конституционного суда возмутило. Люди также отметили, что при желании все запрещенные фильмы и программы можно смотреть с помощью интернета.

«Зато по «России 1» премьера «Сватов» «95 квартала» (студия, одним из основателей которой является Владимир Зеленский. — М. Р.)», — написал napo1eon.

«Свобода слова и мысли в действии», — отреагировал Алекс П.

«Очень интересно услышать от Зеленского, как российские актеры угрожают безопасности нашей страны. Видосик сварганьте, побоимся вместе с вами», — добавила Helen.

Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина Зеленский в кино

«А те актеры, которые уже умерли, тоже создают угрозы? Или фильмы с их участием/озвучкой постепенно будут разрешать?» — задался вопросом «А».

"Даже кот Матроскин Украине угрожает…» — отметил Евгений.

«Ну, до запрета интернета осталось совсем немножко…» — пишет Елена.

«Украина превращается в концлагерь! Это свобода и демократия?..» — поинтересовалась Александра К.

«КС (Конституционный суд. — М. Р.) сейчас признает всё что угодно. Ещё не то услышим», — отреагировал Вася.

«Не смотрю ящик лет 15 и дальше не собираюсь!» — написал Олег.

«В связи с запретами перестал принципиально смотреть, читать, слушать, использовать украинский язык. Спасибо!» — добавил The First.

«Будем называть вещи своими именами, антиконституционный суд имени американского посольства», — отметил I U.

«В эпоху интернета это смешно», — пишет София.

«В наше-то время… Когда есть интернет и VPN… Следующим должен быть указ о запрете смотреть на Луну, ибо там побывал луноход СССР», — иронизирует «Честь Имею».

«Почему-то это уже не удивляет…» — добавила «Марфа Лесная».

«Как можно запрещать фильмы? Это ненормальное государство», — возмутилась Svitlana L.

«Своего нет, а чужое — низя!» — отреагировал Vadim.

«Иронию судьбы» не ждать, короче…» — пишет Виталий В.

«Российские нам нельзя! Кварталовские (студии «95 квартал». — М. Р.) в России можно! Дебилы. Я в интернете посмотрю все что захочу. Или они думают, что люди только телевизор смотрят? Так они же все украинские каналы и так закодировали. Спутник бесплатно только российские каналы принимает. А на рос. ТВ российские фильмы не запрещены», — написала Татьяна.

Vadim Chuprina Владимир Зеленский в передаче «Вечерний Квартал». 2018 год

«Вот это независимый суд???» — недоумевает Павел Н.

«Ну, от этого теряют только владельцы кинотеатров. На своем «дерьме» далеко не уедут. Да и на американском с украинским переводом», — добавил R M.

«Такой «суд» может признать законным и убийства русскоговорящих», — с сарказмом отметил V V.

«Да нет в Украине никакой конституции. Ну, де-юре она как бы есть, но де-факто её нет. Конституционный суд своими решениями подтверждает, что конституции таки нет. Что он там выдумает, то и есть по конституции», — подытожил VK.

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