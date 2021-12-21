21 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение британского издания Daily Star о возможном вторжении РФ на Украину в канун празднования католического Рождества.

Мирослава Романенко, , 13:08 — REGNUM Британский таблоид Daily Star написал о возможном российском вторжении на Украину в канун празднования католического Рождества. Об этом руководители разведки предупредили министров Великобритании. Уточняется, что Россия якобы «замышляет вторжение» на Украину «в канун Рождества» и на границе со страной якобы сосредоточено сто тысяч российских военных.

Нападение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Информацию, опубликованную Daily Star, обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и «Наглый». Многие отметили, что непонятно, на кого ориентировано это сообщение, так как в реальности украинская сторона не готовится к «отражению нападения» России.

«Чё делаете в эту пятницу, ребзя?» — не без иронии задался вопросом автор телеграм-канала «Наглый» украинский журналист Максим Нвазаров, комментируя «прогноз» Daily Star.

«Параноидальный бред», — отреагировал Вячеслав.

«Это как же Россия хранит свои военные тайны, если всякий, кому не лень, о них пишет?» — смеется Rod.

«Надо хоть чемоданы успеть до пятницы собрать, чтобы… [сбежать] быстро», — иронизирует ПВ.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Так я не пойму, а разве восьмой год они не с РФ воюют?!» — недоумевает Александр.

«Ну, спасибо бриттам. Ну наконец-то за восемь лет появилась хоть какая-то конкретика», — с сарказмом добавил Ярослав.

«Ох, ледве (еле — М. Р.) переворот пережили, а теперь вот новый поворот…» — не без иронии отметила Ольга П.

«Флаги российские все приготовили?» — спросил Антон К.

«У нас по пятницам полномасштабные вторжения обычно. Привыкли уже…» — написала Ольга З.

«Предлагаю им создать секту «Свидетели вторжения», — иронизирует Vladislav K.

«А что, мобилизация резерва уже полным ходом идёт? Это же новость местного пользования для дураков», — добавил OlexB.

«Ну что ж, в Новый год даже самые смелые и заветные желания сбываются!!!» — смеется Надежда Z.

«Очередная… [ложь] англосаксов, а нашим это выгодно, ведь газа и угля почти нет. Пусть лучше переживают, чтобы з ненацька (внезапно — М. Р.) мороз не напал», — шутит B8754.

«Панове, не волнуйтесь! 25.12 будет вторжение католическое, а 7.01 — вторжение православное! Всё успеете — и цветы подарить, и борща наварить, и баню натопить», — иронизирует Михаил Л.

«Скоро вторжение деда Мороза, если его ещё не запретили галичане», — отреагировал Александр.

«Побежали за цветами», — пошутила Tatyana D.

«Так вот почему Рада уходит в отпуск до конца января — из-за вторжения на Рождество! «Вы тут отражайте вторжение, а мы пока отдохнём»— Верховная рада», — отметил V. B.

Верховная рада Украины President.gov.ua

«Лепим крепости из снега и ждём «агрессора!» — иронизирует Александр С.

«Как же они… [надоели]… Очень похоже на сказку, где мальчик всё время кричал «волки», — написал Paul.

«Да… [зачем] России мы сдались? Нужны были бы, то ещё в 2014 году всё решили с нами!.. [Зачем] такой балласт им сдался?» — задался вопросом DM.

«Короче, пацаны, тут такое дело, что Путин нападёт 24 декабря. Это, конечно, неточно, но зато послезавтра. Ну и, конечно, вы же тоже видите массовые приготовления к отражению нападения второй по силе армии мира, да? Призыв резервистов, досрочный выпуск офицеров из военных училищ, рытьё окопов вдоль границы и это вот всё? Видите, да? И я тоже нет», — подытожил на своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.