Украинские пограничники укрепляют «опасные» участки на границе с Россией. Так, в Сумской области активно копают противотранспортные рвы. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Окоп» для ВСУ

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Новое Издание» и «headlines Украина». Многие оценили мероприятия, которые проводят на украинской границе, как подготовку украинской стороны к «вторжению России».

«Как мёртвому припарка, если что. Лишь бы только бабло пилить», — отреагировал «Телеграм Офис».

«А что, забор Сени (бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка — О. П.) уже не работает?» — поинтересовался Стас.

«Противовоздушные и противоракетные?» — смеется Nickolay M.

«Воду пустят, карасей заведут…» — иронизирует Zoltan M.

«А чё не лопатами? Так хоть бы согрелись «вояки», — шутит Светлана М.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Окопы для заградительных отрядов. Чтобы украинцев сдерживать от ухода к «агрессору»… Пусть ещё не забудут проводку натянуть для остановки путинской конницы», — смеется Олег К.

«Если точнее — в Сумской области жгут соляру чтобы списать и отмыть бабло на рытье бесполезных окопов», — добавил Янко.

«Даёшь Сумское море!» — пошутил Andrey A.

«Ну хорошо, есть чем рыть. Доказали! Очень страшно», — иронизирует Константин А.

«А крокодилы будут? А то без них не смотрится», — написал Игорь И.

«Ракеты смеются…» — отреагировал RUSSIAN WORLD.

«Всё. «Калибры» не преодолеют. Можно сворачиваться», — с сарказмом пишет Максим.

«Украина — синоним шизофрении и воровства», — добавил Дмитрий.

«Если Россия пойдет — окопы не спасут. Половина армии Украины перейдёт на сторону России. Вторая половина сбежит под польскую границу, имхо!» — отметил M.I.K.E.

«Теперь «агрессор» не пройдет», — написал Федор С.

«Это же не окопы, а рвы. Противотранспортные. Походу чтобы население Украины не чухнуло в Россию», — с сарказмом написал Богдан С.

«Больше похоже на братскую могилу», — пишет Евгений Djoshio.

«Застряли они в начале ХХ века — то окопы роют, то пехоту ждут. Им хоть бы рассказал кто, какими вооружениями сейчас войны ведутся», — отметила Наталья.

«Нормально — дождаться зимы, чтоб рыть землю…» — смеется Сергей.

«Нужно еще волейбольную сетку натянуть от российских ракет!» — добавил Евгений.

«И это сдержит современную армию? Не смешите мои тапочки!» — пишет Дмитрий Д.

Mil.ru Понтонная переправа

«Смешно, смешно, а они что, не догадываются, что у РФ есть инженерные войска, которые даже не заметят эти ямы и наведут переправы, если нужно будет», — отметил Кирилл.

«Ну почему у нас в стране всё через задницу? Когда уже у руля будут разумные люди?» — возмутился Vadim.

«Им просто никто не сказал, что они по дорогам поедут… [зачем] им через окопы ехать», — смеется Patrick.

«Наши хоть в курсе про военную авиацию и ракетные удары по стратегическим объектам? Или они думают, что Путин на лошади к нам прискачет?» — подытожила Ольга.

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