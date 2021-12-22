Вашингтон делает вид, будто намерение президента РоссииВладимира Путинавторгнуться на Украину — это блеф. Однако это не так, и удар по бывшей советской республике он может нанести уже до Нового года, пишетМелинда Хэринг в статье, вышедшей 21 декабря в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

Тому, по мнению заместителя директора Евразийского центра в Атлантическом совете (организация, признанная в России нежелательной), есть четыре причины. Первая заключается в том, что президент России желает оставить после себя «наследие», а «великие лидеры России приращивают территории». Вторая и третья состоят в том, что глава Кремля не считает, что кто-то сможет его остановить, тогда как Украина, по его мнению, вообще не является реальной страной. Наконец, дело еще и в том, что Путин не смог добиться приемлемого для себя соглашения со стороны президента Украины Владимира Зеленского. При этом российский лидер уверен, что в НАТО со все большей готовностью относятся к вступлению Украины в ряды членов альянса.

Команда американского президента Джо Байдена попыталась охладить ситуацию, но безуспешно: численность российских войск «на границе» продолжает увеличиваться. Вызвав тревогу в Вашингтоне и ЕС, Путин потребовал «аудиенции у президента» Байдена. Она была ему представлена: 7 декабря главы двух государств провели двухчасовую видеоконференцию. Глава Белого дома пообещал ввести против России пакет тяжелейших санкций, поставить Киеву больше оружия и усилить присутствие НАТО в Восточной Европе в случае «повторного» вторжения России на Украину.

The White House Президент США Джо Байден

Внешнеполитический истеблишмент затаил дыхание и молил небеса, чтобы угрозы Байдена возымели действие.

Через несколько дней после переговоров Россия обнародовала два проекта договоров — один между Россией и США и второй между Россией и НАТО, которые во многом напоминали ультиматум. Среди прочих неприемлемых положений один из них включал в себя требование, чтобы НАТО отказалось от дальнейшего расширения. Кремль потребовал немедленного внимания Вашингтона и даже предложил встретиться на следующий день в третьей стране, чтобы обсудить это предложение.

Белый дом отказался. Москва продолжала настаивать. 20 декабря российские дипломаты пригрозили, что если Москва не получит требуемого ответа, то такой шаг будет иметь реальные последствия.

Госдепартамент, верный свои традициям, попытался потянуть время. В ведомстве указали, что администрация США, скорее всего, встретится с российскими властями для обсуждения предложения в январе.

Между тем бряцание оружием в Москве продолжается. Так, Путин пригрозил применить военную силу для противодействия «угрозе» со стороны НАТО, настаивая на том, что не предъявляет ультиматум, и обвинил Запад в напряженности в Европе. Риторика безвинности обиженной Западом России — излюбленный и эффективный тезис Путина. По данным опроса «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), 50% российских граждан винят в нынешней эскалации НАТО и США, и только 4% считают, что ответственность несет Россия.

Министр обороны России Сергей Шойгу также заявил, что американские частные военные компании готовят провокацию с применением химического оружия в украинском Донбассе.

«Я вас умоляю. В Донбассе нет американских частных военных компаний. Комментарии Шойгу — это классически надуманный casus belli», — заявила Хэринг.

Но беспокоиться нужно не только о риторике высших чинов российской власти. Вашингтону нужно обратить внимание на дискуссии внутри России.

Не секрет, что Россия усилила свою риторику после появившейся летом статьи Путина, отрицающего саму концепцию суверенитета Украины. Путин утверждает, что русские и украинцы — один народ, ставит под сомнение законность границ Украины и утверждает, что современная Украина зиждется на исторических землях России. Кроме того, он неоднократно указывал на то, что не имеет значения, кто управляет Украиной, поскольку правит агрессивное националистическое меньшинство.

Дмитрий Медведев, бывший президент и премьер-министр, сам взялся за перо, написав, что взаимодействие с лидерами Украины «бессмысленно», поскольку украинская идентичность — фальшивка, а страна находится под иностранным контролем. Владислав Сурков, бывший идеолог Путина, полагал, что законы физики вынуждают Россию расширяться, как это было когда-то при Иване III и Иосифе Сталине.

President.gov.ua Владимир Зеленский на Донбассе

В минувшие выходные комментатор Telegram и бывший министр обороны так называемой Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) утверждал, что Россия должна стать большой, захватив огромную полосу территории Украины — от Харькова на севере до Днепра вдоль реки Днепр до Одессы на Черное море, потому что это лишит Украину доступа к морю, большей части ее промышленности, одной трети населения и значительной части ее вооруженных сил, пришедших с востока. Захват этой части Украины принесет России «серьезные дивиденды» за счет увеличения собственного населения и оборонной промышленности.

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Чем резче становится риторика России, тем больше уступок потребует Кремль, чтобы остановиться. Байден же оказывается в обратной ситуации: чем больше Кремль усиливает давление, тем более слабым будет выглядеть американский лидер, если пойдет на уступки.

«Путин надеется нанести тяжелый удар по международному порядку. Есть ли что-нибудь, что может его удержать? Безусловно. Ключевым моментом является размещение батальонов НАТО в Польше и Румынии при одновременном укреплении обороны Украины. Томас Хэммс призывает Киев сосредоточиться на укреплении своей уязвимой северной границы с помощью мин, СВУ и беспилотников», — отметила Хэринг.

«Путину нужно отдать должное: он чует слабость в Вашингтоне, ЕС и на Украине. Сейчас самое лучшее время, чтобы вернуть свои «исторические земли». Позволим ли мы ему?» — заключила она.