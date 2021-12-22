Власти Соединённых Штатов Америки в случае обострения ситуации на границе с Украиной намерены рассмотреть возможность ограничить поставки в Россию ряда товаров, в том числе смартфонов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

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Новость обсудили в телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание». Многие отметили, что смартфоны можно приобрести у Китая и данные санкции выглядят как «выстрел себе в ногу». Иные также добавили, что Штатам, вероятно, больше нечем напугать Россию.

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«Вот это наказание», — иронизирует neon.

«Живя в одном мире с Китаем, пугать смартфонами…» — добавил «Розбiйник».

"Это они так юморят или издеваются?» — поинтересовался Arzaa 1 .

«О, прям с козырей начали!» — смеется Людмила.

Цитата из видео «How Smartphones Are Assembled & Manufactured In China» на YouTube Производство смартфонов в Китае

«Так унижать Украину ещё нужно суметь…» — отреагировала Ирина.

«А если руководство разрешит у нас американские базы размещать, то нам бесплатно жвачки привезут, благодарочку объявят», — пишет Сергей.

«Мы у России уже сало закупаем, умоляем транзит газа не уменьшать, но при этом за каждым углом орём, что на нас нападут… Во вторник нападут, а в четверг вагон сала от них разгрузим… Так и живем», — написала одна из комментирующих.

«Ну наконец-то объявили цену Украины — смартфоны и детали для самолётов. Давно бы сказали, уже бы всё порешали», — отреагировал KeS.

«У пиндосов санкции закончились! Начали яблоками швыряться!» — пошутил Евгений.

«А производители смартфонов в США уже порадовались этой новости? И что Россия будет делать без их смартфонов, имея под боком Китай, ума не приложу», — с сарказмом отреагировала Светлана П.

«А это ещё больше сблизит Китай и Россию… А США этого не нужно!» — добавил Артем.

«Если РФ вторгнется, то Украина станет частью, так сказать, Союзного государства… Значит, и все санкции, которые будут введены против РФ, автоматически распространятся и на Украину. Ну офигительные у нас партнёры и друзья», — иронизирует Vitold.

«Ключевые слова здесь «могут ограничить», — смеется Алюся.

«Они у Китая разрешение спросили?» — поинтересовался Лекс.

«А что там насчёт титана для «Боинга»?» — задался вопросом One.

«Хотят акции Apple уронить?» — спросил root.

(сс) John Bragg Apple

«Китай очень огорчила эта новость», — смеется Светлана П.

«США уже нечем напугать РФ», — считает Дмитрий.

«А потом США такие: а вы не имеете права вводить ответные санкции, так как это накаляет и без того наши непростые отношения», — прокомментировал Артем.

«Как напугали! Путин, наверное, плачет от страха. Тот случай, когда стреляют себе в ногу, чтобы напугать окружающих», — с сарказмом добавил Solitaires.

«Во молодцы америкосы, поднимают экономику Китая», — не без иронии подытожила Лара.

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