21 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского, считающего, что необходимо превентивно ввести санкции против России, «чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе».

Мирослава Романенко, , 14:32 — REGNUM Украина готова ввести в отношении России «очень мощные санкции», сообщил 20 декабря журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинский лидер предположил, что в случае размещения Россией в Белоруссии оружия Киев также сможет ввести «какие-то очень мощные санкции». Зеленский отметил, что не думает, чтобы Россия решила сделать шаг назад, то есть надо готовиться к худшему.

«Потому считаю: наоборот, должны быть мощные превентивные вещи, мощные, серьёзные санкции, чтобы не было ни единой мысли относительно эскалации в каком-либо регионе, потому что мы видим, что вопрос уже связан не только с Украиной», — сказал он.

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Новость обсудили в телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие критически отнеслись к призыву украинского лидера.

«Мы вводим против вас санкции, дайте нам газа!» — с сарказмом отреагировал SkulL.

«Я не понимаю… Им там что, всем чужды принципы коммуникации? С одной стороны, президент говорит, что нужно вести диалог с Путиным, с другой стороны, говорит, что вводит санкции… Где тут вообще логика?» — недоумевает Mihail R.

«Прокачку [газа] остановить», — призвал Mangust Last.

«Просят долбанную Европу ввести санкции, а сами торгуют с Россией…» — добавил TDN.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Так может, Украина собственным примером, введя «адские» санкции, покажет — как надо?» — поинтересовался Евгений.

«Все, что сказано нашей властью, делается для вторжения РФ, они этого хотят», — считает Roman.

«Так не прокачивайте газ по трубе, вот и будут санкции», — отреагировала Нина Ж.

«Ну, типа если не хотите нападать — мы вас заставим!!!» — добавил Юрий Ф.

«Это как? Наказать на всякий случай?» — спросила Ирина С.

«Ваши санкции делают Россию сильнее…» — написала Maria D.

«Санкции на то, чего нет… что-то новенькое», — отметила Виктория Р.

«Вы введите, а мы будем брать уголь, электроэнергию, газ!!!» — с сарказмом отметил Яша К.

«А Евросоюз сидит и ждёт, что надо сделать для Зеленского», — иронизирует Елена.

«Ох, если в мороз — 25 Путин всей Европе и нам в Украине закроет газовый кран, вот это будет ответ на санкции», — отметил Максим И.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«Надо вводить санкции против всех стран, окружающих Украину, а вдруг нападут», — смеется Андрей Д.

«А Зеленский не знает, что санкции уже введены. И ни к чему хорошему не привели», — написал Tim Fox.

«Они не самоубийцы!!!» — добавил Виктор М.

«Бобик, про*равший все, пытается выслужиться перед хозяевами, за подброс косточки. Жалкое зрелище», — отреагировал Александр Л.

«Наши идиоты или не понимают, или спецом свою страну унижают. Польско-литовское самомнение никогда не признает украинцев равными. Сейчас им выгодно, а как была Украина сильной при Союзе — даже не смели тявкнуть. Растащат и не моргнут», — подытожила Татьяна В.

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