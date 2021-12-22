Главной темой в Верховном суде США на данный момент является политика администрации президента Джо Байдена по защите от коронавируса. На фоне того, как Белый дом пытается убедить миллионы медицинских и других работников пройти вакцинацию, американские бизнес-группы, религиозные организации и 27 штатов призвали суд заблокировать общенациональный приказ о вакцинации или тестировании на COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

Приказ Белого дома охватывает около 80 млн американских работников. Различные истцы подали документы в суд с просьбой отложить решение апелляционного суда, которое позволяет приказу вступить в силу. В ответ Верховный суд попросил администрацию Байдена представить ответ на претензии истцов к 30 декабря. Судьи не согласились немедленно приостановить действие приказа.

Истцы обратились в суд в напряженный момент, когда новый штамм коронавируса «Омикрон» способствовал резкому росту новых случаев инфекций в США, а Белый дом начал в стремительно искать новые решения.

Phil Roeder Здание Верховного суда США

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Если суд отменит приказ — это покажет, что он стал политическим инструментом республиканцев! Если суд отменит правительственный приказ, это покажется мне лицемерием!» — восклицает KCHam.

«Где в Библии (или в религиозных писаниях любой из известных нам религий) написано, что люди не должны делать прививки от любой болезни, включая COVID-19? Что на самом деле означает термин «консервативный» в нашей нынешней политической обстановке?» — спрашивает kms1925.

«Консерватор» означает «культ смерти», — отвечает peter.plays.

«Быть может очередной всплеск смертей заставит суд одуматься», — надеется trustee.

«Что нужно сделать, чтобы невежественные массы глупцов, которые плачут, трясутся и ноют при мысли об инъекции, которая в конечном итоге может спасти не только их собственную жизнь, но и жизнь людей и, возможно, детей, которых они любят, поднялись и сказали «ДА» вакцине? Они овцы, поддающиеся страху. Вы, напуганные люди, не прошедшие вакцинацию, убиваете друг друга и окружающих. ВЫ — большинство пациентов, которые занимают койки, которые должны быть у невинных, действительно больных пациентов. ВЫ — причина, по которой семьи не могут собраться на праздники, похороны, рождественские представления или рождественские богослужения. Ваш эгоизм убивает… всё. Мы виним ВАС, невакцинированных. Напуганные люди. У вас нет такого ПРАВА. У нас есть ПРАВО быть защищенными от всех вас», — злится Victoria.

«Они борются за свободу причинять себе и другим боль и смерть. Еще одно доказательство несостоятельности государства», — уверена suzanne.wheat.

«Не существует волшебного лекарства, которое остановит коронавирус. Что мы можем сделать как нация, так это пройти вакцинацию, чтобы предотвратить то, что произошло, когда Трамп был у власти. Столько больных людей, что пришлось строить палатки для их размещения. Не хватает масок, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, не хватает кроватей, не хватает врачей и медсестер. Вы всё еще можете заболеть? Конечно, можете, но вероятность того, что вам придется лечь в палату интенсивной терапии, очень мала, если вы привиты. Так что если вы не делаете прививку из-за каких-то моральных принципов, вы просто глупы», — указывает Emilio Remirez.

(сс) Navy Medicine Медик в защитной одежде в палате для больных COVID-19. США

«Если президент может диктовать проведение медицинской процедуры каждому работающему американцу, просто произнося магическое лживое слово «экстренно», то президент может также диктовать, чтобы каждый работающий американец был уволен с работы за то, что он не ест брокколи (витаминно-минеральный дефицит «экстренно»). Также можно каждого работающего американца не допускать к работе за то, что он позволил своим волосам вырасти слишком длинными («чрезвычайная ситуация»), и каждого работающего американца не допускать к работе, если он отказывается участвовать в обязательных ежедневных занятиях физкультурой («чрезвычайная ситуация») — и каждому из этих правил должно быть разрешено действовать в течение шести месяцев. Остановите эту диктатуру здесь», — призывает TFCFM.

«Это нелепый, эгоистичный комментарий. Вы явно боитесь авторитетов. Интересно, что вы говорили своим детям, когда они нарушали ваши «правила», — отвечает Voctoria.

«Основатели Республики наделили законодательную и исполнительную власть полномочиями по управлению народом. Верховный суд был придуман как орган для того, чтобы штаты спорили о своих границах, однако позже суд заявил, что он является окончательным арбитром конституционности, и ему было дано преимущество сомнения — и поскольку он по своей природе бессилен, по замыслу бессилен, только разумность его решений придает им вес. Так что если суд выносит нелепое решение, пусть это решение увянет само по себе и пусть исполнительная власть занимается делами народа и подавляет пандемию, а суд будет сведен к небытию неактуальности. Законодательная и исполнительная власти могут двигаться вперед и обновлять эту нацию, потому что, откровенно говоря, ничего хорошего не может быть от судов, заполненных хамами», — размышляет OneNewEnglander.

Напомним, в начале ноября коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.