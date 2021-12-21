В ходе торгов на бирже цена газа в Европе установила новый исторический рекорд, превысив отметку в $2000 за одну тысячу кубометров. Это следует из данных лондонской биржи ICE от 21 декабря. По информации торговой площадки, по состоянию на 14:53 мск цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла $2004 за тысячу кубометров, а общий рост цены на газ в Европе по сравнению с закрытием торгов накануне составил 16,7%.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Бородатая бабушка» и «Леся из СТРАНЫ». Многие отметили, что на рост цен могут влиять как заявления против запуска газопровода «Северный поток — 2», так и заявления о «российской агрессии». Иные добавили, что пострадать от высоких цен на газ может промышленность, и это может быть не самая высокая цена на топливо, добавили другие.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

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«То чувство, когда цену диктует рынок. То ли ещё будет…» — отреагировал Серёня.

«За промисловість (промышленность. — М. Р.). Не чокаясь», — с сарказмом добавил Xtan do Ngou, esq.

«Надо закрепить успех и отключить Россию от SWIFT!» — добавил R Ro также не без сарказма.

«Ну что ж. Самое время какому-нибудь немецкому политику выйти и снова что-нибудь сказать про СП-2, чтоб вообще 3000 к январю было», — иронизирует «А».

"С такой ценой можно и не спешить с вводом СП-2…» — написал «Тиг».

"Сами себя наказывают», — пишет Сергей С.

«Отакої (Вот так. — М. Р.), захотят 3000$ установить — установят, назло Кремлю», — пошутил один из комментирующих.

«Плохо быть бестолковыми… а ещё хуже, когда такими становятся по собственному желанию», — отметил Sergey P.

«Когда будет призыв: «Путин, введи газ»?» — смеется Борис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

«Рынок всё порешал. Газпром отбил трубу и заработал на новогодние корпоративы», — не без иронии отреагировал Михаил М.

«Скоро 2022$», — шутит BUDDA.

«Что-то они загнули. Причем как раз заявления о войне России и Украины этому росту и способствуют, ибо… [конец] тогда транзиту», — считает «Злой сантехник».

«Интересно, на какой цифре до Европы дойдёт, что Америка её разводит?..» — подытожил Данила Б.

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Напомним, ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко предупредил, что на Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут морозы в минус 15 градусов.