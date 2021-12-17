Киев, 17 декабря 2021, 09:27 — REGNUM На Украине могут возникнуть проблемы с обеспечением людей теплом, если зимой две недели будут морозы в минус 15 градусов, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что Служба безопасности Украины направила в правительство отчет по контрразведывательному обеспечению объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере страны. Согласно документу, Украина находится «в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий».
Он добавил, что для избежания таких проблем, необходииы «нереальные залежи газа и его объемы в хранилищах, и даже самые богатые страны мира не могут позволить себе такой роскоши».
Как сообщало ИА REGNUM, по словам экспертов, на Украине наблюдается острая нехватка топливного угля, дефицит которого составил 1 млн тонн, в результате чего в середине отопительного сезона могут начаться веерные отключения тепла.
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