Заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Украина за переданный ядерный арсенал хочет получить компенсацию в виде оборонительного вооружения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Разнообразнее чем там могут просить только в цыганском таборе. Хотя цыгане ещё по ручке погадают», — отмечает Евгений З.

Многие пользователи удивляются тому, что Украина не перестаёт удивлять окружающих своими бесконечными унизительными просьбами о помощи.

«Да уж встали бы на паперти с протянутой рукой, глядишь и дали бы побольше. А то всё нагло у всех требуют и требуют под выдуманными предлогами, но желающих профинансировать киевский режим становится всё меньше», — считает Тамара И.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Некоторые комментаторы заметили, что с каждым разом требования Украины становятся всё более и более абсурдными.

«Существует ли во Вселенной хоть что-то, за что киевские власти не требуют компенсаций?! Они даже до монголов докопались, просили у них репарации за монголо-татарское иго», — напоминает Лариса С.

Часть людей полагает, что потеря ядерного арсенала лежит на совести самих украинцев, поэтому компенсаций Украине за это никто давать не собирается.

«Отсутствие мозгов никакой денежной компенсацией не заменишь. Увы. Что было, то уплыло. Сильно локти не кусайте и губу свою лучше посильнее закатайте», — издевается Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что Украине никогда не принадлежал советский ядерный арсенал, а значит, ничего за вывоз такого вооружения ей не полагается.

«Да не было на Украине ядерного оружия никогда. Было ядерное вооружение СССР, размещённое на территории одной из многих союзных республик. С таким же успехом они могут потребовать компенсацию за потерю Тихоокеанского флота», — указывает Владимир Б.

Отдельные комментаторы отмечают, что вывоз ядерного оружия с территории Украины стал залогом безопасности для всего мира.

«Были на Украине в своё время Ту-160. Так что они с ними сделали? Распилили! Пусть лучше об этом вспомнят. Не хотелось бы, чтобы какая-нибудь боеголовка рванула, когда киевские казнокрады попытались бы её распилить на металлолом», — пишет Георгий С.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

Нашлись и те, кто напомнили о том, что Россия приняла на своей территории весь ядерный потенциал, потому что взяла на себя ответственность за всё советское, включая международные долги.

«Российская Федерация за Украину все долги погасила с момента развала СССР в качестве страны-правопреемницы. И они смеют ещё требовать какие-то компенсации? Что, уже так припёрло? Нет денег, нет капитала, страна в руинах? И врать народу уже не получается? Просто правительство уже сидит на чемоданах и решает, куда ему свалить с наворованными деньгами», — предполагает Владимир Ф.

«Да не трожьте их, они, как пёс цепной, хлеб хозяйский отрабатывают. А так если что, то зацелуют. Лишь бы ветер в нужную сторону подул», — поделился своим мнением Георгий М.

Напомним, 19 декабря секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в интервью изданию «Апостроф» о том, что Украина за переданный ядерный арсенал хочет получить компенсацию в виде оборонительного вооружения.