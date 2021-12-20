Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что он считает «очень маловероятной» возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России, потому что Киев не является членом Североатлантического альянса и не имеет гарантий коллективной безопасности, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

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»Украина сначала придумала себе врага в лице России, а затем придумала себе лучших друзей в лице стран Запада. Только она забыла придумать сильную экономику и счастливый народ», — отмечает Константин Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся украинская внутренняя пропаганда упирала на то, что Запад в любом случае придёт на помощь Украине, особенно в войне с Россией. Теперь же мы видим, насколько лживы оказались заверения Киева, пишут граждане.

U.S. National Archives Британские солдаты

«Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Что теперь украинские власти будут рассказывать своему населению о поддержке со стороны Запада? Всё, комедия подходит к концу, пора смотреть на вещи незамутнённым взглядом», — призывает Надежда Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинским властям хочется обворовывать собственный народ, а также тянуть с окружающих деньги, поэтому никто такой стране на помощь не придёт.

«Понятно, что это всё игра, при помощи которой Украина хочет безнаказанно воровать российский газ. При помощи «Ой, батюшки, на нас нападают!» обвинять Россию во всех грехах и выторговывать у ненавистной ими России газ, чтобы воровать его для жира преступной верхушки. Это понимают и британцы, поэтому они не шибко стремятся свои войска отправлять на Украину», — указывает Галина С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Часть людей полагает, что киевские власти, несмотря на такие чёткие и понятные заявления европейских политиков, всё равно не теряют надежды, они ждут, что развязавшаяся война с Россией вынудит НАТО вступиться за Украину.

«Украина осведомлена об этом, но киевские власти надеются, что авось да пронесёт, и придут на помощь их западные союзники. Помнится, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тоже надеялся на помощь НАТО, когда напал на Южную Осетию. Чем это всё закончилось, мы знаем», — пишет Карина Н.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад был бы совсем не против того, чтобы Украина начала воевать с Россией, но никто за неё это делать не собирается.

«Потому что им просто нужна война России и Украины. Чтобы грабить эти земли бесплатно, а не за какие-то барыши. Судьба российского и украинского народа у стран Запада всегда была на последнем месте», — считает Антон Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что Украина оказалась не у дел, поддержка со стороны НАТО не предвидится, а экономическое положение государства оставляет желать лучшего. Поэтому украинскому руководству пора менять план действий, иначе его обязательно сомнёт недовольная толпа.

«Украине пора задуматься о том, что, оставшись в одиночестве, будет уже не на кого спихивать свои проблемы и некого будет позвать на помощь. Киевская власть останется один на один со своим разъярённым народом», — предупреждает Андрей А.

Напомним, 19 декабря министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в беседе с изданием Spectator о том, что считает «очень маловероятной» возможность отправки Лондоном войск для помощи Украине в случае гипотетического нападения России, потому что Киев не является членом Североатлантического альянса и не имеет гарантий коллективной безопасности.