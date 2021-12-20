Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что идея о проведении новой конференции для обсуждения зон влияния, которые должны находиться под контролем великих держав, включая Россию, — это «совсем неверное направление», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 20 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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»А что он должен был сказать? Глава такого альянса «заднюю» включить не может. Надо тоже учитывать его положение», — поделился своим мнением Сергей С.

Многие пользователи пришли к выводу, что заявление Столтенберга носит чисто декларативный характер. Вопрос о том, будет ли Россия удостоена права иметь свою зону влияния в Европе, будет решаться не с руководством НАТО, а с властями Соединённых Штатов, пишут граждане.

«Ему хозяин заокеанский приказывает, вот он и занимает такую позицию. Германии-то какое дело до Украины?» — указывает Дмитрий Ю.

«Столтенберг — никто и звать его никак. Эти вопросы уж явно не с ним будут решаться, а с его непосредственным начальством из США. Пусть себе балаболит на здоровье всё, что он хочет, никто на него внимания обращать не будет», — считает Василий Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Североатлантический альянс попросту не оставляет России выбора, ей приходится устанавливать чёткие границы, за которые другим государствам переходить нельзя.

«Европа вечно твердит о том, что Россия идёт на конфронтацию, но при этом уверяет, что вступление Украины в НАТО такой конфронтацией не является. Двуличные подонки», — пишет Larisa L.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг

Часть людей полагает, что Североатлантический альянс однажды уже нарушил устное обещание о том, чтобы не расширяться в сторону России, теперь же российскому руководству требуются письменные гарантии собственной безопасности.

«Американцам и европейцам надо напомнить, что Советский Союз вывел свои войска из Германии с условием, что НАТО не будет продвигать свои войска к границам СССР. Если они нападут, то надо поступить как поступили с Грузией при нападении на Южную Осетию. Надо всегда учить наглецов и ставить их на место, чтобы в дальнейшем им было неповадно. Евросоюзу нужно избегать сеять рознь. Он должен проявлять осторожность и не становиться на путь идеологической колонизации, это приведёт к падению и распаду единой Европы», — предупреждает Сергей Щ.

Ряд пользователей указывает на то, что НАТО не может не расширяться, а значит, данная структура будет отказываться от любых требований России, направленных на создание чётких сфер влияния в Европе.

«НАТО это агрессивный блок, нацеленный на агрессию против России. Это природная суть НАТО. Без этой агрессивной сути НАТО не сможет существовать. Поэтому если Россия установит чёткие сферы влияния, то Североатлантический альянс окажется не пришей кобыле хвост. Вся его суть заключается в том, чтобы расширяться в сторону Российской Федерации», — отмечает Алексей Д.

Nato.int НАТО

Напомним, 19 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газете Journal de Dimanche о том, что идея о проведении новой конференции для обсуждения зон влияния, которые должны находиться под контролем великих держав, включая Россию, — это «совсем неверное направление».