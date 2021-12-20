На Украине принят секретный документ — план обороны, в котором подробно прописаны действия каждого института или структуры на случай «российского вторжения». Об этом в интервью каналу «Апостроф TV» сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр управления

«В плане обороны прописаны подробные действия каждого учреждения, каждой структуры. Более того, этим планом обороны охвачено больше государственных институтов, которые будут привлечены в случае опасности. Если раньше это были генштаб, вооруженные силы — органы, относящиеся к сектору нацбезопасности и обороны, то в этом плане обороны будут привлечены центральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие учреждения, которые есть в нашем государстве. Поэтому, если, не дай Бог, будет война, это будет делом всех», — приводит слова чиновника украинский канал «Первый независимый».

Заявление Данилова обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов 112.ua, а также «Первый независимый». В целом комментирующие выразили усталость от частых заявлений о том, что Россия якобы должна напасть на Украину. Люди отметили, что жителям страны нечего «защищать», а чиновники «вдруг что» — сбегут.

«У депутатов собраны «тревожные» чемоданы?» — поинтересовалась Александра Ч.

«Заправленные самолёты», — добавил Владимир Е.

«Интересно, побег в какую страну предполагает их план?» — поинтересовался Станислав М.

«Объявить России войну и сдаться?» — спросил Вася С.

«В нищей стране, где государство только отбирает и ничего не дает взамен, можно делать 100 500 секретных планов, воевать будет некому…» — пишет Yaroslav S.

Rnbo.gov.ua Алексей Данилов

«А можно хотя бы приблизительно назвать количество секретных планов?.. Букв в алфавите хватает?..» — иронизирует Елена П.

«А кто будет воевать, если вы сразу же смоетесь?» — спросила Галя Г.

«Не, дядя, кто наживается — тот пускай и воюет», — отреагировал Серый П.

«Инициаторы третьей мировой, если «агрессор», как всегда, не нападет, придется самим нападать, ледокол уже прикупили для этого, «ястребы»?» — смеется Валентина Х.

«Данилов, им (русским. — М. Р.) граждане Украины неинтересны, от слова совсем. А вот госслужбы на содержании дяди Сэма — то да. Так что вы там сами как-то определитесь, куда бежать будете. Ой, то есть действовать», — добавила Наталия Б.

«Кроме войны и воевать, у этой власти есть еще какие-нибудь планы? Ведь за два года даже программы развития страны не удосужились хотя бы набросать и обнародовать», — отметила Раиса Я.

«Разве у власти Украины есть секретные документы, когда у них всюду иностранные глаза?» — недоумевает Алексей Б.

«Что-то всё больше это напоминает времена прошлого «гетьмана» (Петра Порошенко. — М. Р.), чем больше провалов в экономике, тем ближе война», — отреагировал Евгений Ж.

«Они серьёзно думают, что за них кто-то пойдёт воевать» — задумалась Ирина Г.

«Батальон «Верховна рада» и все — дружно на фронт во главе с Зеленским», — пишет Любовь М.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной раде

«Вы (власть) до такой степени нищеты довели народ, что нам защищать нечего. Это у вас виллы-замки, вот и флаг вам в руки», — отреагировала Ольга Я.

«Первые в окопы должны идти депутаты, министры и другие должностные лица, а потом и мы подтянемся!» — отметил Юрий П.

«Не выпрашивай! Сказано — не будет войны. Работайте и рассчитывайте на себя!» — подытожила Людмила О.

Читайте также: «Хоть бы угля с газом хватило!» — СНБО: на Украине будет достаточно оружия