20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина будет располагать достаточным количеством оружия для защиты в случае «наступления» армии России.

Оксана Переможенко, , 14:13 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что Украина будет располагать достаточным количеством оружия для защиты в случае «наступления» армии России. Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook после посещения украинской компании, которая производит оружие для нужд ВСУ.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чтобы винтовок у нас на «час Х» хватило для встречи всех «зеленых» и прочего толка человечков, стимулирование частной предпринимательской инициативы является одним из важных приоритетов реформы украинского ОПК (оборонно-промышленного комплекса. — О. П.). Между тем, как свидетельствуют социологические исследования, почти половина жителей Украины в случае угрозы вторжения готовы бороться с врагами с оружием в руках. А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно», — написал чиновник.

Заявление Данилова оценили в телеграм-каналах «headlines Украина» и «Новое Издание», а также на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook. Многие усомнились в том, что в нынешнее время винтовки действительно являются столь эффективным оружием.

«Цветов, караваев и праздничных оркестров не хватит, живут в параллельной реальности», — написал Viacheslav K.

Присяга ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Что он несёт?! И когда уже этот бред закончится?» — задался вопросом Александр.

«А ещё тачанки и бронепоезд…» — смеется Андрей.

«Так зелёные человечки нынче в Раде», — иронизирует Елена Г., подразумевая под зелеными человечками депутатов фракции «Слуга народа», так как партийный цвет данной политической силы — зеленый.

«А если сначала полетят серенькие крылатые ракеты, то их чем ветеринар отбивать собирается?» — задался вопросом Герман.

«Дурачок не понимает, что человечки приходят туда, где их ждут и приветствуют. Именно так выглядит работа на «земле». К сожалению, если Украина начнет выёживаться, оружием к ней прилетят ракеты…» — добавил Иван И.

«В Крыму украинского оружия и украинских военных тоже было много и что? Чей теперь Крым???» — задал риторический вопрос Юра.

«Когда появятся под Киевом зелёные человечки… [Данилов] будет сидеть уже в районе Тернополя», — пишет Сергей.

«С языка снял, он уже переодетым в женщину будет в лесах Румынии бродить», — ответил Сергею Vi Vo.

«Интересно, а сам он где будет в этот момент?» — поинтересовался StranniK.

«Почему он сегодня не на передке, этот вояка?» — спросил ИN.

«О, да, они ж чрезвычайно эффективны против крылатых ракет», — смеется Sergey R.

«Мячеславович (Данилов. — О. П.) когда выпьет, не то что Россию, инопланетян сам лично остановит», — смеется Тамир Ш.

«В понимании Данилова снайперские винтовки — основное оружие в современной войне. Ветеринар, что с него взять», — отреагировал Василий И.

Пехотинец с СВД Dams.defenseimagery.mil

«Оружия, может, и хватит, а вот патронов к нему — нет. За все это время не удосужились построить патронный завод. Так что «вторжение» закончится, когда закончатся патроны», — добавил Константин М.

«Оружия хватит. Тут хоть бы угля с газом хватило, а то и до вторжения не дотянем», — написал Aleksey B.

«Афганистан показал, как вояки убегали, бросив все вооружение, а здесь будет проще изначально. Зачем оно нужно, если все равно будет брошено или как в Грузии 08.08.08. Итог один», — подытожил Александр Г.

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