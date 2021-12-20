Цена поставки одной тысячи кубометров природного газа на биржевых торгах поднялась выше $1900. Об этом, как передает ИА Красная Весна, говорится в сообщении на сайте биржи TTF. Как уточняет источник, стоимость газа выросла из-за сведений метеорологов о приближающихся холодах и информации о задержке с запуском газопровода «Северный поток — 2».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа мерзнет

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича, а также в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»).

"Кто-то красиво убивает европейскую промышленность. И это не Газпром», — написал Ivan I.

«Сами и нагоняют… Тормозят СП-2, кричат об этом на каждому углу. Вот и растет цена», — добавил Сергей М.

«Отличный сигнал. Европа, готовьтесь мёрзнуть. Украина — к геноциду», — пишет Vladimir S.

Utg.ua Украинская ГТС

«Скачем дальше. Всей Европой», — иронизирует Роман Т.

«Ну так они сами виноваты. Отказались от постоянных контрактов, типа все на бирже, а где биржа, там и спекулянты. Этого можно было ожидать. Опустят сейчас Европку по полной. Газ — это химическая промышленность, металлургия и много много чего ещё», — написал Вячеслав Викторович Е.

«Надо усилить санкции!!! Так чтоб газ по 3900 стал», — с сарказмом добавил Andrey Y.

«Походу, Газпром уже не только отбил затраты на строительство, но и ушёл в большой «плюс». Это как раз тот случай, когда газопровод ещё не запустили, а он уже окупился и приносит чистую прибыль», — отметил Роман С.

«Вот завтра синоптики обещают первые серьезные морозы. А вот на европейской бирже всё жарче, — цена газа 1900$ за тысячу кубов. А для Украины + цена транзита гидности (достоинства. — М. Р.). Давай, прикрути, а», — отреагировал Максим Назаров.

«Зато мы независимы! Так и до трёх дойдёт. Бенефициары — США и ситуативно Россия. При своих — страны с долгосрочными контрактами. А проиграла Украина. Нам везёт», — с сарказмом пишет Alex Z.

«После высказывания немецких некоторых политиков, я думаю, это только начало. 3000$ можно ждать уже скоро…» — добавил Конст@нтин С.

«Свобода стоит дороже, а это для Украины мелочь. Главное — гидность», — смеется один из комментирующих.

«Украина уже должна бежать уговаривать всех запустить СП-2, чтобы цены упали», — считает Стас.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

«Европа введёт санкции на «Северный поток», и газ станет скоро и три тысячи баксов. А впереди зима», — отметила Anna V.

«Стоимость газа, зависит от тупости власти, чем тупее власть, тем дороже газ…» — написал sergeyzf.

«Молодцы европейцы. Ещё 100 не хватает. Не зря русофобское правительство в Германии поставили», — с сарказмом отреагировал qw29.

«Спасибо, хлопчики, за серьёзный вклад в нынешние доходы Газпрома. Ну и за Крым, конечно», — пошутил Ilia.

«Государство Украина может в любой момент приехать в Москву и заключить прямой контракт с Газпромом, раз она этого не делает, значит, всех всё устраивает», — отметил White.

«А как думали? Русофобия — это добровольный выбор народа, однако стоит дорого!!! Сами выбрали, кушайте!» — подытожил Pavel.

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