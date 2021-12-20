Американский лидер Джо Байден дал администрации «окно в четыре недели» для предотвращения якобы планируемого «вторжения РФ на Украину». Об этом 19 декабря передает CNN со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

По информации источника, разрабатываемые США санкции на случай возможных военных действий являются «подавляющими и немедленными» и смогут нанести «значительные издержки экономике РФ».

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Новость обсудили на украинских телеграм-каналах VESTI и Klymenko Time (также на YouTube-канале Klymenko Time). Многие с юмором отнеслись к сообщению CNN.

«А через 4 недели скажет: «Так это ж мы предотвратили». А наши идиоты будут челом бить в знак благодарности. Гениально», — написал Александр.

«По принципу сами придумали, сами и предотвратят… У нас на работе некоторые сотрудники подобным образом показывают перед начальством свою важность», — отметил Эдуард.

«Опять хотят китайцам Олимпиаду подо*рать, как в 2008 году. Под открытие целятся, гады», — не без иронии отреагировал «цван профессор».

«США помогли Афганистану, Сирии, Ливии… Нам не надо… Спасибо…» — пишет «Марфа Лесная».

«А что через 4 недели? Газ и уголь закончатся в Украине?» — поинтересовался Александр.

Utg.ua Украинская ГТС

«Вроде всё правдоподобно — две недели до Нового года, плюс неделя похмелья после праздника, ну и пять дней на раскачку и подготовку…‍ Аналитики в Вашингтоне вроде не зря едят свой хлеб…» — пошутил napo1eon.

«А ведь мог бы и поторопиться коварный «агрессор», захватить уже на этой неделе и завезти на ТЭЦ уголь», — смеется R Ro.

«А с чего все взяли, что Путин нападать собирается? Причём срочно нападать. Тут два дополнительных вопроса: 1. С кем Украина уже 7 лет воюет? 2. И почему Путин именно сейчас решил напасть, а не раньше или позже?» — спросил Дмитрий Л.

«Не читали они там, в НАТО, русские народные сказки. Иначе бы знали, что «30 лет и 3 года лежали на печи» и Емеля, и Илья Муромец… Негоже нам нарушать народные традиции и идти на поводу у «СШУшному» велению. «4 недели, 4 недели…» (ворчу)», — иронизирует Александра Ю.

Ian Houlding Поднятие флага НАТО

«Не, зимой не можем. У нас праздники. Рождество, 23 февраля, Масленица, потом 8 марта. Обратитесь ближе к лету, может, найдем окно. А так нет, нет, нет — все загружены», — смеется Наталия К.

«Да ради Бога, только сами бы не загнулись от этих жутких санкций!» — отреагировала Mila S.

«Кто-то же из украинцев уже заявил, что Россия зимой не воюет. Так что не нападем», — пошутил Виталий Б.

«Что значит нападет? Так вон уже восьмой год война. Или нет? Бред какой-то. Вы уж там определитесь!» — отреагировал Ozone077.

«Пауза — самое лучшее, что можно придумать. Пусть они все бесятся и доводят друг друга до истерики и поноса. России есть чем заняться дома, дел невпроворот…» — пишет Влад С.

«Кому вы нужны — нищая, голодная Украина. Путину точно нет, а Америке нужны, чтобы позлить Россию…» — подытожила Tamara T.

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