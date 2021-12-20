20 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Украина хочет получить компенсацию за переданный России в 1990-х годах ядерный арсенал.

Оксана Переможенко, , 10:33 — REGNUM Украина хочет получить компенсацию за переданный России в 1990-х годах ядерный арсенал. Об этом в эфире канала «Апостроф TV» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Центр управления Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Украинский чиновник отметил, что речь не идет о денежной компенсации, а украинской стороне нужно оборонительное вооружение.

«Мы должны за это получить компенсацию, я уже не говорю, что никакой денежной компенсации адекватной за это нашей стране сделано не было, и мы сегодня нуждаемся в помощи и в оружии для зашиты», — приводит слова чиновника ИА Красная Весна.

Заявление главы СНБО Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Запрещённая Украина», headlines Украина и «Наглый». Многие отметили, что украинские власти ведут себя так, будто бы им все должны. Кроме того, некоторые отметили, что в свое время Украина получила компенсацию за переданный ядерный арсенал.

«Ждите ответа… Ждите ответа… Ждите ответа. А потом догонят и еще дадут. Обязательно», — отреагировала Klaudia B.

Алексей Данилов Rnbo.gov.ua

«Монголия уже за иго расплатилась?» — с сарказмом поинтересовался Oleg E.

«Данилов, я тебе напоминаю о золоте Полуботка, которое лежит в аглицком банке. И да, что там со списками пострадавших от монголо-татарского нашествия? Составили уже? Монголия готова платить и каяться…» — иронизирует Tais.

«Так… [на Украине] декоммунизация, а ядерные боеголовки были советскими», — отметил Михаил.

«Кто авианосец Китаю продал? Они бы и ядерные ракеты продали… Хватит одного Чернобыля с них, они хуже детей со спичками», — пишет svk.

«Уже давно получили и поделили», — добавил Юра.

«Самое интересное, что у Украины никогда не было ЯО. Это было оружие СССР. И его просто передали правопреемнику», — отреагировал Wallsy.

«Дело в том, что Украина получила компенсации за боеголовки… Россия по договору нам в течение 5 лет поставляла топливо по утверждённой формуле (топливо для атомных электростанций). Поставили в полном объеме…» — написал World.

«Разве у Украинской Советской Социалистической Республики было какое-то своё ядерное оружие? Вообще, о чем это они? Про какое оружие 30 лет талдычат? Кнопочка и ядерный чемоданчик где был? Попрошайки чего только не мелят, лишь бы отвлечь граждан страны от настоящих проблем!» — пишет Ната Л.

«Нация, одержимая халявой!» — отреагировал Alex A.

«Какой умный!!! Сейчас выстроятся все в очередь нам компенсировать», — иронизирует Сергей.

«Скажите этому ослу, что, оставив даже боеголовки, центры управления были всё равно в России. Причём всегда…» — добавил один из комментирующих.

МБР шахтного базирования УР-100Н Vitaly V. Kuzmin

«Дубина. Боеголовки забрали, потому что вы не в состоянии были обеспечить их сохранность и функционирование, и все с этим согласились. В том числе и Украина…» — отметил Сергей.

«Слава Богу, что у нас нет ядерного оружия. Хрен знает, что было бы, если бы оно было. От неадекватов под воздействием зрады можно ожидать чего угодно», — отреагировал Vladislav K.

«Помимо того, Россия как правопреемница СССР не только забрала ядерный арсенал в обмен на суверенитет Украины, но также взяла на себя бремя выплачивать гигантские внешние долги за все бывшие республики союза, так что прежде чем открывать рот о компенсациях, может, он сначала вернет внешний долг УССР России…» — пишет Alexandr L.

«И чтоб вы делали с этими боеголовками, если бы не забрали? Мало того, что денег нет на их содержание, так еще и мозгов нет. Забрали игрушку, чтобы себя и других не покалечили. Уже б давно или по Донбассу, или по Крыму запустили», — добавила Елена Д.

«Компенсацию? Да у вас, обезьян, забрали гранату!» — подытожил Вадим.

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