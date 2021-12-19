Решение украинского президента Владимира Зеленского упростить получение гражданства Украины для беглецов из России, которых «преследуют по политическим мотивам», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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»Сказать нечего, кроме одного. Клоун и изверг!» — пишет Илья Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что теперь все те, кто хотел повторить украинский сценарий в России, могут больше не мучить себя пребыванием на территории ненавистной ими Российской Федерации, а сразу махнуть на ПМЖ в Киев.

«Либерда, ваш выход! Кто там хотел как на Украине? Теперь препятствий никаких нет. Скатертью дорожка», — обращается Михаил Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что на данный момент на Украину едет жить не так много российских граждан, скорее наоборот, множество людей пытается сбежать с территории Украины.

«Пока что картина выглядит совершенно иначе: оттуда ломятся все кому не лень! Кто на заработки, кто к родственникам, кто от армии гасится, кто просто ищет лучшей жизни», — поделился своим мнением Денис К.

Часть людей полагает, что Украине стоило бы забрать из России всех своих пропагандистов, прежде чем ждать, что в Киев побегут граждане Российской Федерации.

«Он бы для начала своих брехунов на родину забрал, типа Цимбалюка. А то мордор мордором, но что-то он на «светлую демократическую Украину» совсем не рвётся. Даже наоборот, любой ценой остаться в Москве пытается. Аж потомство оставить в «империи зла» решился», — отмечает Дима Ф.

Ряд пользователей указывает на то, что пока что Украина отметилась тем, что приняла на свою территорию достаточное количество самых сомнительных личностей, некоторые из которых даже расстались со своей жизнью после переезда в Киев.

«Зелик похоже на тяжёлые наркотики перешел. Отвоевался. Паникует. Так чем у него там война закончилась? А ценные для Украины кадры, которых принимает страна из России, — это такие же, как оперная певичка, мужа которой шлёпнули в Киеве? Вам такие граждане российские нужны? Да забирайте, нам не жалко!» — указывает Надежда С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падение Украины

«Самое место для сброда. И ядерные отходы США, и списанное старое оружие Великобритании и Турции, и вышвырнутые президенты и политики из разных стран, и бывшие, а теперь уже никому не нужные оппозиционеры, — всё в отстойник», — написал Abdulkadyr A.

Отдельные комментаторы отмечают, что на Украину от российского законодательства могут бежать только самые отпетые преступники, которым больше нечего терять.

«А кого преследуют в России? Преступников разного рода! Паспорта получают в первую очередь те, кому нет возврата в Россию. Например, убивающие мирных жителей Донбасса ублюдки. Ну хорошо, забирайте их себе. У нас чище будет, а у вас количество маньяков на улицах городов возрастёт», — считает Надежда К.

Напомним, 18 декабря на сайте президента Украины появилась информация, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский упростил получение гражданства для беглецов из России, которых «преследуют по политическим мотивам».