Заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что отношения между Россией и НАТО подошли к моменту истины и альянсу не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 19 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Mailtoanton Флаги России и НАТО

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»Наконец-то российская дипломатия сняла розовые очки и начала называть вещи реальными именами. Долго к этому шли, слишком далеко уже зашли. Как бы не загнали в угол», — переживает Сергей К.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что гарантии безопасности в Европе были выработаны, основываясь на «красных линиях» России, пересекать которые никому не позволено.

«Россией проведены чёткие красные линии. Если Запад согласится, то у него будут связаны руки. Если не согласится, то у России будут развязаны руки», — отмечает Александр Б.

Другие убеждены, что данные гарантии призваны не только обеспечить безопасность для Российской Федерации, но и перераспределить сферы влияния в мире в пользу, конечно же, России.

«Так называемые «российские предложения по гарантиям безопасности» — это фактически амбициозные претензии Российской Федерации на распределение сфер влияния в мире, то есть предложение о новом переделе мира между типа «сверхдержавами», естественно, не принимая во внимание желания и стремления малых стран», — поделился своим мнением Загир Х.

Часть людей полагает, что глупо упрекать российское руководство в своей жёсткой позиции относительно гарантий безопасности, потому что Россия уже, по сути, окружена крайне недружественными западными странами.

«Россия долго ждала, пока её обвиняли в угрозе войны. Долго ждала, пока политизируют все межгосударственные экономические проекты, повторяла одно и то же: «Мы не собираемся наступать, располагаем свои войска и технику на своей территории там, где хотим». Тем временем в странах НАТО произошло многократное военное усиление. И чтобы не усугублять ситуацию, Россия попросила не делать этого в постсоветских республиках, включая Азию. Выставила ряд разумных требований. Близлежащие страны быстро ответили отказом, вообще не задумываясь, какому риску себя подвергают. Стадо. В общем, как всегда», — считает Ева А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

Ряд пользователей указывает на то, что Москва на данный момент не продемонстрировала то, чем же она всё-таки будет отвечать в случае нарушения установленных «красных линий».

«А какие контрмеры выдвинут? Арестуют счета генералитета НАТО в Сбербанке? Или запретят их детям обучаться в вузах Воронежа и Твери?» — задаётся вопросом Виталий Н.

Нашлись и те, кто убеждены, что России пора перехватывать информационную повестку и использовать против западных стран их проблемы.

«Почему Россия не объявляет Ассанжа узником совести и политических репрессий? Почему молча смотрит, как его прессуют? Нам нужно не держать информационную оборону, а наступать на Запад по всем фронтам!» — указывает «Гео Д».

Напомним, 18 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил в эфире YouТube-канала «Соловьёв Live» о том, что отношения между Россией и НАТО подошли к моменту истины и альянсу не удастся отмахнуться от предложенных Москвой гарантий безопасности в Европе.