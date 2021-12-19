Заявление заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина о том, что Украину старательно превращают в проект «анти-Россия» — озлобленное и постоянно просящее государство, действующее в ущерб интересам украинского народа — «лишь бы во вред России», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 19 декабря в социальной сети Facebook.

Никита Устинов ИА REGNUM Тонущая Украина

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«Так и есть. Бегают по миру, просят финансовую помощь, обменивая её на свою русофобию. Это единственный товар, который был на Украине и который пользовался большим спросом на Западе», — отмечает Юрий О.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинский народ не видит, как его страны наглым способом используют в качестве тарана против России, при этом судьба этого самого народа никого в данной ситуации не волнует.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Не без оснований Украина названа озлобленным государством. И таким её сделал объединённый Запад, методично ведя к обнищанию. Да и часть населения Украины живет «с закрытыми глазами», не понимая, что ведут его на верную погибель», — считает Жанна Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина уже давно представляет из себя государство, живущее за чужой счёт.

«К сожалению, она всегда была такой. Привыкли ещё при СССР, что всё им сплошная «Свадьба в Малиновке». Привыкли жить на всём готовеньком, а как только с российской шеи их скинули, так тут же на Запад побежали за иностранные коврижки России козни строить», — пишет Ольга О.

Часть людей полагает, что украинский народ не монолитный, а значит, есть множество граждан, которые не поддерживают тот путь, который избрала им правящая элита.

«Не вся Украина такая, есть и не озлобленные люди. Понятно, правители их обманули, но есть те, кто остался нормальным человеком, который не хочет войны с Россией», — указывает Расала Д.

«Да нет никакой злости в соседе, кроме желания померяться силой. А не получается: ведь из кармана достать уже просто нечего», — поделился своим мнением Алекс П.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское большинство по какой-то причине сидит на месте и бездействует, пока радикалы орудуют их государством ради удовлетворения интересов западных стран.

«В украинцах десятилетиями воспитывали бандеровцев. Да, таких немного, но, пока большая часть страны молчит и ничего не делает, эти нацистские прихвостни используют государственный аппарат, направляя его против Российской Федерации», — пишет Алан К.

Antanana Украинские националисты

Нашлись и те, кто убеждены, что вскоре на Украине воцарится мир, но для этого власть в стране должна радикально измениться.

«Я отдаю себе отчет в том, что это звучит крайне неприятно, но если человек отстаивает интересы другого государства — это предатель. А если само государство отстаивает интересы чужого государства, принося в жертву свои собственные, — это колония. Искренне желаю Украине руководителя, который положит этому конец», — написал Bilir B.

Напомним, 17 декабря заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил на заседании Генассамблеи ООН о том, что Украину старательно превращают в проект «анти-Россия» — озлобленное и постоянно просящее государство, действующее в ущерб интересам украинского народа — «лишь бы во вред России».